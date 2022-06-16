唐山打人案掀實名舉報潮 網揭汪小菲竟是第一人：曾舉報買樓受騙
撰文：聯合新聞網
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唐山打人事件爆出後，有不少民眾在網上實名舉報在當地遭受到的一些惡行，甚至警局、派出所還有民眾湧入報案檢舉。
而熱搜竟出現一條「汪小菲是唐山實名舉報第一人」，原來他早在去年就曾透露在當地買樓，卻拿不到房產證的慘況。（點圖放大閱讀）▼▼▼
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汪小菲去年10月就曾在微博發文透露，10年前在唐山買了一個八千多平米的樓，開設俏江南分店，但這些年來開發商一直不給房產證，之後才發現原來開發商將這棟樓拿去抵押貸款，等於他花錢買了樓，沒有拿到產權，也無法賣掉，憤而提起訴訟。
一審是勝訴，二審在審理中，如今再爆出唐山打人事件後，汪小菲也留言更新二審的結果「二審竟然翻案了」。
早前也有人為「衝流量」自編自導另一燒烤店打人事件 其後被公安拘捕（點圖了解更多）▼▼▼
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