新疆前書記陳全國成胡春華副手　出任農村工作領導小組副組長

去年卸任新疆自治區書記職務的陳全國，出任中央農村工作領導小組副組長，成為主管農業的國務院副總理胡春華的副手。



官媒《新華社》報道，關於「三農」（農業、農村、農民）工作座談會14日在北京召開，中央農村工作領導小組組長胡春華、副組長陳全國出席會議並講話。

政府資料顯示，陳全國是河南平輿人，生於1955年11月，十九屆中央政治局委員。曾任河南省委副書記、河北省省長、西藏自治區黨委書記。2016年開始任新疆黨委書記，去年12月25日，中央宣布由廣東省省長馬興瑞接替其新疆書記職務，陳全國將「另有任用」。

陳全國在主政新疆期間，被外界指一改前任書記張春賢「柔性治疆」策略，以鐵腕手段實行維穩、反恐，新疆再無發生過恐襲事件。他在2020年7月遭美國以涉及嚴重侵犯新疆人權點名制裁，同時被制裁的另有多名新疆官員，包括：新疆人大常委會黨組副書記朱海倫；公安廳黨委書記王明山和霍留軍。

陳全國的仕途與前兩任不同。2016年8月張春賢卸任新疆書記，隨即被任命為黨建工作領導小組副組長，為時任政治局常委劉雲山副手，2018年3月當選全國人大副委員長；2010年王樂泉卸任新疆書記，隨即被任命為中央政法委副書記，為時任政治局常委周永康副手。