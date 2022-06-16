四川阿壩惡勢力頭目被執行死刑　曾被稱「不怕閻王的人」

周三（15日），四川阿壩惡勢力頭目羅登被依法執行死刑。



2018年4月10日，羅登在阿壩州若爾蓋縣唐克鎮一草場內被抓獲。（中央政法委長安劍微信公眾號）

據阿壩州中級人民法院消息，2022年6月15日，阿壩州中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對罪犯羅登驗明正身，依法執行死刑，阿壩州人民檢察院依法派員全程監督。行刑前，安排罪犯羅登會見了其家屬，依法充分保障了被告人的合法權利。

內地媒體報道， 羅登綽號為「不怕閻王的人」，此前長期流竄在四川、青海、甘肅三省交界地區，多次欺凌群眾、暴力收債、敲詐勒索、打架鬥毆，甚至在2016年持刀殺人後攜帶衝鋒槍、手榴彈逃亡兩年。

2018年4月10日，在160名武警、公安的圍捕下，羅登在阿壩州若爾蓋縣唐克鎮一草場內被抓獲，在其藏匿的帳篷內發現仿56式衝鋒槍一支、子彈78發，彈夾2個，手榴彈1枚等。

阿壩警方曾發布懸賞通告追緝羅登。（阿壩平安微信公眾號）

2019年11月3日，阿壩州中級人民法院對該案進行一審宣判指，被告人羅登犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯非法持有槍支彈藥罪，判處有期徒刑二年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年；犯賭博罪，判處有期徒刑二年；犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑二年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十三年六個月，並處罰金人民幣五十萬元（人民幣，下同），違法所得贓款人民幣四十二萬元，繼續追繳，發還給各受害人；犯非法拘禁罪判處有期徒刑二年。數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣五十萬元，違法所得贓款人民幣四十二萬元，繼續追繳，發給還各受害人。