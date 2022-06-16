唐山打人｜男子舉報幹部毆七旬父　鎮領導上門讓刪微博稱影響形象

河北唐山燒烤店打人事件震驚內地後，官方推「雷霆風暴」行動整治治安，更引發許多市民實名控訴當地犯罪活動。其中，在北京工作的唐山人楊磊（化名）日前在微博控訴其在家鄉的七旬獨居父親去年底時遭村幹部毆打，可是派出所一直說在調查，拖了半年多始終沒有結果，「漫漫維權路，無數的通話錄音，我卻看不到一點光」。值得一提的是，政府領導事後主動上門溝通，然而雙方最終沒有達成共識，領導甚至讓楊磊刪微博，表示「別讓家鄉的這點事情影響社會形象」。



據介紹，去年6月，唐山市豐潤區左家塢鎮果家峪村推薦入黨積極分子，楊磊父親發現楊磊的入黨申請書已經交了半年多，名字卻不在推薦名單中，一些受過行政處罰的人名字反而在列，遂氣憤難平，向左家塢鎮政府實名舉報。當局承諾會對舉報人個人資料保密，然而11月5日晚上，知悉舉報人身份的村幹部李某華到楊磊家中砸壞門、玻璃，並毆打出門察看的楊父，「現在大門上都還有一個印，看得出是被東西砸過的」。

事後，楊父經司法鑑定意見書鑑定為輕微傷，楊磊也一度想都是同村人，道個歉就算了，可是一次次投訴無門後，他決定拒絕縱容犯罪，隨後更多方奔走維權，然而始終收效甚微。直到本月12日，唐山宣布針對群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，即日起開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，並公開一批舉報電話督辦已受理案件，遂燃起楊磊的希望，後者當日便發微博舉報，冀為老父伸張正義。

本月14日，家鄉的政府幹部遠赴北京找到楊磊，他們分別為左家塢鎮黨委書記趙亞強以及某局副局長，這令楊又驚又喜，因事情終於有了新進展。令人失望的是，雖然案件受到豐潤區重視，並專門成立工作專班和屬地政府聯合開展工作，然而趙亞強等人卻同時讓楊磊刪微博，並讓對方放心，稱如果把微博刪了，給他們10天肯定幫其解決問題。

這讓楊磊不以為然，一心只想給老父討個公道的他認為這些承諾空口無憑，方式也不對，「如果精力用在辦案上沒準案子就查清了」。最終，雙方從中午12時多一直溝通到深夜11時，仍然沒有達成共識。

趙亞強翌日表示，他站在老家人的角度，告訴楊磊現在其父的事件很受相關部門重視，但「需要維護我們老家的形象，不是這個事沒人管，不要讓人以點帶面，因為家鄉的這點事影響社會形象」。他又指，這是一起刑事案件，公安部門對此事的調查一直沒有中斷，此前由於事件所在地有新冠病例，辦案才受疫情影響，目前案件還在辦理，只是還沒有結論。而左家塢鎮派出所相關工作人員亦證實，確實已經立案，目前還在調查中。

網民點睇：

都是解決受害者

一時分不清誰影響了形象

現在的唐山，還有形象嗎？

村幹部打老人沒有給家鄉丟臉，我捍衛自身合法權益反倒給自己抹黑了？

如果賊對法官說「為了不影響我的形象所以你得判我無罪！」你們覺得可笑嗎？

幼兒園的小盆友都知道——犯錯不丟人，知錯不改才丟人……怕丟人，您倒是及時改正啊

