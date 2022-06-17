比特幣跌幅慘烈　彭博：華人首富趙長鵬身家縮水近90%

加密貨幣比特幣周二（14日）跌破2.1萬美元大關，創18個月來新低。報道指，跌幅慘烈下，一班憑藉其成為億萬富翁的富人們的財富也「灰飛煙滅」，其中華人首富、世界最大加密貨幣交易所幣安（Biance）創辦人趙長鵬身家更縮水近90%。



據數據提供商CoinMarketCap的數據顯示，加密貨幣的總市值去年11月達到近3萬億美元的峰值，到周二則跌破1萬億美元大關，至約9750億美元，跌幅高達69%。

趙長鵬去年登頂華人首富。（Forbes）

據彭博億萬富翁指數，比特幣自去年11月9日6.9萬美元的歷史高點徘徊於2.1萬美元附近，7位與加密貨幣有關的億萬富翁總共損失了1140億美元。其中，損失最慘重的是去年底以近960億美元身家超越農夫山泉創始人鐘睒睒，登頂華人首富的趙長鵬，數據顯示其財富蒸發了將近89%，身家已僅剩102億美元，被網民戲稱「一夜返貧」。

而數據顯示，截至周三（15日），趙長鵬身家又再縮水逾1000萬美元，身家今年已跌89.3%，蒸發856億美元。

至於名單上排第二位的，是加密貨幣交易所FTX的30歲執行長Sam Bankman-Fried，其資產由去年11月的150億美元跌至僅剩89億美元，從高點蒸發逾40%；若與260億美元的資產峰值相比，則損失達66%。緊隨排第三位的是加密貨幣交易所Coinbase的創始人Brian Armstrong，其財富縮水85%，自137億美元至僅剩21億美元。