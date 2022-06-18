上市公司提訴　控河南一農商行「無故劃扣」近億元存款

科創板「光存儲第一股」*ST紫晶（SH 688086）周四（16日）發佈公告稱，就公司與河南盧氏農村商業銀行股份有限公司之間的儲蓄存款合同糾紛，向河南省三門峽市中級人民法院提起訴訟。目前案件已受理。涉事農商行被指無故劃扣該公司高達9868.39萬元（人民幣．下同）的存款。



廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司周四連發兩則公告《*ST 紫晶：關於公司提起訴訟的公告》、《*ST 紫晶：關於公司及實際控制人涉及訴訟的更正及新增訴訟事項的公告》，披露了事件詳情。據介紹，公司在去年4月至今年2月在河南盧氏農商行開設多個賬戶，先後存入8500萬元作為定期存款；今年3月20日，該農商行無故劃扣上述存款7575.85萬元，8日後再次無故劃扣2292.54萬元。

公告指，公司財務人員按照該農商行規定，攜帶相關資料交涉， 但對方卻拒不辦理銀行UKEY掛失及資金轉賬業務，經多次交涉後僅同意*ST紫晶劃轉339.31萬元，剩餘924.15萬元仍拒不辦理資金轉賬業務。綜上，河南盧氏農商行共劃扣*ST紫晶9868.39萬元存款，且拒絕辦理剩餘924.15萬元銀行資金轉賬業務。

公告又指，*ST紫晶多次要求該農商行予以返還、配合但無果，為維護合法權益，遂向三門峽中院提起訴訟，涉案金額暫計1.08億元，並承擔訴訟費用、保全費用。而如果勝訴，公司可全部或部分收回對應存單金額，對日常經營活動產生積極的影響，反之則導致已被劃扣的資金無法收回、相關賬戶出現資金減少的情況，或造成公司確認預計負債和損失，引發影響日常正常經營的風險，「目前無法預估相關訴訟對損益方面的具體影響金額」。

公開資料顯示，2010年成立的*ST紫晶主營光存儲介質、光存儲設備等，兩年前伴隨「光存儲第一股」的光環登陸科創版，惟公司去年業績巨虧2.29億元。今年2月12日，*ST紫晶發布因信披違法違規被證監會立案調查的公告，並在一個月後披露自查涉及違規擔保事項的公告稱，截至今年 3月10日，公司及子公司廣州紫晶、梅州晶鎧存在以銀行定期存單對外提供違規質押擔保的情況，合計金額3.73億元，共為14家第三方累計提供16筆擔保。

報道指，如今，在違規擔保、利潤虧損以及被銀行劃扣近億元存款等一系列負面因素影響下，*ST紫晶更有著成為科創板「退市第一股」的風險。

而對於公告中的說法，盧氏農商行的上級管理部門河南農信社的相關工作人員周五（17日）表示，銀行沒有相關權限，扣劃一般都是司法扣劃，「看一下這個公司是不是有司法案件」。盧氏農商行營業部工作人員則指出，「如果無故扣劃客戶資金，客戶會來調查」。