疫情｜北京：天堂超市酒吧聚集性疫情傳播鏈條已基本阻斷

北京市政府新聞辦今日（18日）下午召開疫情防控例行新聞發布會，會上介紹，今日0時至15時，北京新增1宗本土新冠肺炎病毒感染者。而在備受關注的天堂超市酒吧聚集性疫情方面，當局指傳播鏈條已基本阻斷。



市疾控中心副主任劉曉峰介紹，今日日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者1宗，為房山區的無症狀感染者，隔離觀察人員。其已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。6月9日至今日15時，當地累計報告369宗新冠肺炎病毒感染者，涉及14個區和經開區。

市政府新聞發言人徐和建表示，Omicron變異株傳播迅速、隱匿性強，天堂超市酒吧聚集性疫情來勢兇猛、點多面廣。這10天，北京經受住了前所未有的挑戰和考驗，以8小時應急處置機制以快制快應對疫情傳播的新特點、新挑戰，以嚴格掃碼查驗、狠抓「四方責任」、從嚴從實做好社會面防控，織密疫情防控網、築牢首都安全屏障。

他指，北京新冠肺炎疫情每日新增病例數已連續四天下降，並已降至了個位數，連續三天無社會面新增病例。天堂超市酒吧聚集性疫情，傳播鏈條已基本阻斷，形勢持續向好，進入收尾階段。