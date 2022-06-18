唐山打人｜董事長被舉報帶人打砸赤峰派出所　官方證實轉交掃黑辦

河北唐山治安問題備受輿論關注之際，有女子周三（15日）手持身份證舉報唐山某鋼鐵集團有限責任公司董事長馮某某等人，於2011年帶人到內蒙古赤峰市寧城縣大明鎮派出所打砸，導致3名警務人員受傷，辦公用品損毀。

寧城縣公安局工作人員周五（17日）曾回應指舉報不屬實，可就在同晚，寧城縣委宣傳部工作人員表示打砸事件屬實，公安局的回覆人員對案件不了解；事發後，赤峰市公安局曾指定案件由敖漢旗警方偵辦，之後轉交給赤峰市打黑辦，部分案件也同步移交給了唐山警方。



據封面新聞報道，上述舉報片段中，女子並未表明自己的身份，僅自稱董某。她出示了一段疑似與民警的對話錄音，錄音中，對方告知會將馮某某的情況移交唐山市公安局。

周五，寧城縣公安局接警中心人員表示，打砸事件不屬實，警方已針對網上舉報情況進行調查。可就在同晚11時，寧城縣委宣傳部工作人員再表示，前述回覆有誤，該工作人員不了解情況。

據指，2011年時，大明鎮派出所確實被一夥唐山人打砸過，之後赤峰市公安局指定案件異地偵辦，由敖漢旗警方辦理。之後的掃黑除惡專項行動中，案件再被轉交給赤峰市掃黑辦，目前正在辦理中，而由於涉及跨省異地問題，案件情況也同步移交給唐山警方。

截至周六（18日）凌晨，唐山市公安局電話未能接通，未就目前調查處理進展回應。

網傳舉報內容。（封面新聞）

公開信息顯示，涉事的集團公司建於1999年9月9日，位於唐山市豐南區，員工達4200名，下轄軋鋼、煉鋼、煉鐵、發電、養豬、養牛等15個分廠和一個籃球俱樂部，是集煉鐵、煉鋼、軋鋼、煤氣發電、畜牧養殖、燃油服務、聯合運輸為一體的綜合性民營企業，年經營收入40億元（人民幣．下同）。

惟裁判文書網顯示，該公司訴訟纏身，曾因合同糾紛、民間借貸、不當得利等原因，被起訴10餘次。天眼查信息顯示，2014年至2021年，其28次被列為失信公司，公司高管64次被限制消費，股權5次被凍結；4次因未履行法律義務被強制執行，公司及高管7次成為被執行人，涉及執行金額1.396億元，其中強制執行金額3772萬元。

其中，馮某某於2018年11月因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，被列為失信被執行人，且在2017年至2019年曾12次被山西和河北的不同法院限制消費。

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