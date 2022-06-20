疫情｜北京廈門等地縮短入境隔離時間　集中隔離調整為7天或10天

國內疫情緩和，多個省市調整入境人員隔離政策，縮短入境隔離時間。

其中，北京、湖北、江蘇等地已將集中隔離時間，從14天縮短至7天或10天。



根據人民日報健康客戶端不完全統計，北京早於5月4日已將北京有關風險人員隔離管理措施，由原本的14天集中隔離加7天居家隔離（14+7），調整為10天集中隔離加7天居家隔離（10+7）。5月15日，北京宣布再縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施7天集中隔離加7天居家隔離（7+7）政策。

江蘇南京、無錫市、常州市等地入境人員的隔離時間，已由原先的「14+7」調整為「7+7」。湖北武漢市的海外回國人員隔離政策，從6月3日起實行新措施，由之前的「14+7」調整為「7+7」；第一入境地為武漢、且目的地也是武漢的，同樣實行「7+7」措施。

除此之外，四川成都、福建廈門實施「10+7」措施。成都市衛健委公布，自6月14日起，所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，解除集中隔離後，由各市(州)閉環接回實施7天居家隔離；目的地為省外，應閉環送至機場、車站，並提前將相關信息告知目的地。

早在4月，廈門市曾實施為期一個月的「10＋7」試點。當地相關部門工作人員稱，截至目前，入境後目的地為廈門，仍繼續實施「10＋7」措施，意味著最終目的地是廈門的入境人員，在酒店集中隔離的時間被縮短了4天。