李鴻忠連任天津市委書記　二十大仕途引關注

6月20日，李鴻忠在中共天津市第十二屆委員會第一次全體會議當選中共天津市委書記。按照中共政治局「七上八下」（67歲仍可能留任，68歲退居二線）的不成文規定，今年66歲的李鴻忠預計將在二十大後，繼續留任政治局委員。



官方媒體《新華社》報道，中國共產黨天津市第十二屆委員會第一次全體會議6月20日選舉李鴻忠為市委書記，張工、金湘軍為市委副書記。

李鴻忠是山東昌樂人，中共第十六屆、十七屆中央候補委員，十八屆、十九屆中央委員，十九屆中央政治局委員。其仕途從秘書起步，曾任遼寧瀋陽市政府、中共遼寧省委、電子工業部辦公廳秘書。在電子工業部與時任部長江澤民、辦公廳副主任黃麗滿有過交集。

李鴻忠於1988年南下廣東，先後任惠州市長、市委書記，廣東省副省長。 2003年任深圳市市長，成為深圳市委書記黃麗滿的副手，2005年黃麗滿升任廣東省人大常委會主任後接任深圳市委書記。 2007年調往湖北任省長，2010年升任省委書記。2016調任天津市委書記，2017年任中央政治局委員。

今次李鴻忠不出意外連任天津市委書記，二十大的仕途亦再次引發關注。

值得一提的是，《新華社》在2021年11月13日報道，習近平曾於當年9月10日在中南海召開黨外人士座談會，就中共第三份歷史決議聽取建議。李鴻忠作為唯一地方大員，和汪洋、王滬寧、趙樂際丁薛祥、劉鶴及中共軍委副主席張又俠等人一起出席。

天津市委書記李洪忠於2017年3月7日在北京人民大會堂舉行的天津代表團小組討論會上發言，審議政府工作報告。（Getty Images）

奪筆事件引輿論 首位擁戴「核心」稱號

2010年3月7日，時任湖北省省長的李鴻忠在北京全國人大政協「兩會」期間接受媒體採訪被《京華時報》女記者劉傑詢問怎麼看待「鄧玉嬌案」時，他拿下了錄音筆並說要將此事告訴報社社長。同年12月，李鴻忠官升一級，出任湖北省委書記。

李鴻忠任天津市委書記期間，率先提出「習核心」、「絕對忠誠」、「彭麗媛精神」。2016年1月15日，李鴻忠在主持中共湖北省委常委會上，擁護以習近平領導為「核心」，他說「中共中央政治局及其常委會是黨的領導核心，習近平總書記是黨中央的領導核心。自覺維護黨中央權威，就要自覺維護習近平總書記這個領導核心。」

他曾在2016年於《天津日報》上發表署名文章《做講政治的知行合一者》，文中闡釋學習習近平講話的心得，提出「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」。

在他任内，根據外事辦官方微信公眾號「天下之津」，2021年11日和12日天津市外事辦連續兩天以舉辦了「學習彭麗媛教授賀信精神、做好天津對美人文交流工作研討會」和「學習彭麗媛教授賀信精神、做好天津對美工作座談會」，

與會人員指出，習近平夫人彭麗媛的賀信「為新形勢下開展對美人文交流指明了方向」。天津外事辦稱，舉辦這樣座談會和研討會，是為了學習彭麗媛「為新形勢下開展對美人文交流」的指示，天津市官方更為此創造「彭麗媛賀信精神」。