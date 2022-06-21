澳門爆疫｜再多6人未隔離遭行拘10日　入境珠海未檢測者將賦黃碼

今天（21日），珠海香洲區、金灣區先後通報，再多6人從澳門入境珠海後未有隔離，違反疫情防控規定，被處以行政拘留10日。



香洲區通報稱，譚某明、鍾某雄、丁某、何某華分別於6月16日至19日從澳門入境珠海，他們20日分別在香洲鳳凰路某卡拉OK、香洲香華路某足浴中心、拱北粵海中路某酒店、九洲大道龍興街某公共場所活動消費時被發現。

另金灣區通報稱，陳某枝、薛某惠於6月16日從澳門入境珠海，20日分別在金灣區三灶鎮魚月村某公共場所、金灣區平沙鎮某KTV娛樂活動消費時被發現。

上述6人未嚴格落實居家隔離健康管理措施，擅自到公共場所活動，引發疫情傳播風險。因其行為違反疫情防控規定，相關部門已依法對他們處以行政拘留10日。

珠海市昨日（20日）召開疫情防控新聞發布會，介紹對自6月5日以來從珠澳口岸（含橫琴口岸）入境且仍在珠海市，但未按要求落實核酸檢測的人員全部賦黃碼。

珠海市新冠肺炎疫情防控指揮部要求，6月15日（含）以來從澳門入境人員，盡快向所在社區、單位、酒店報備，落實7天居家隔離加7天居家健康監測，不返崗返校、不搭乘公共交通工具、不去公共場所；從澳門紅黃碼區入境人員實施7天集中隔離加7天居家隔離。

此前，珠海香洲通報，有13人因違反疫情防控規定，相關部門已依法分別處以行政拘留10日。