澳門爆疫｜珠海橫琴公共交通工具停運　須全民檢測　餐廳禁堂食

澳門疫情反彈，橫琴粵澳深度合作區被列為管制區域，並將實施臨時交通管制措施，由今日（20日）起，除了持有通行證外，車輛「只進不出」，公共交通工具亦將停運。此外，管制區域內每天要開展全民核酸檢測，幼兒園、中小學亦要停課，暫定三天。



澳門有逾30人染疫，珠海橫琴全域實施交通管制3天。（資料圖片）

根據最新公佈，實施臨時交通管制安排後，除了持有通行證的疫情防控、應急救援、醫療救治、物資保障等車輛及人員外，其他「只進不出」，所有公共交通工具、網約車停運。

外出要持24小時陰性證明

此外，管制區域內人員如遇就醫、緊急公務等特殊情況確需外出，須持24小時內核酸檢測陰性證明，向社區提出申請。

管制區域內的幼稚園、中小學亦要停課，而中小學可實行線上教學。

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髮型屋、健身室停業

管制區域內禁止人員集聚，餐飲場所暫停堂食，美容美髮、按摩水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、體育館、游泳館、遊戲廳、培訓機構等密閉場所暫停開放。

而所有居住在珠海市及合作區，並從澳門入境的外僱人員，須提前12小時進行個人健康申報，由所在社區確認符合居家隔離條件後，方可經橫琴口岸入境，並要分別7天居家隔離，以及7天居家監測。