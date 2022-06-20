上海疫情數據研究　揭非高危組Omicron患者重症率為零

6月18日，中國疾病預防控制中心週報發表由上海復旦大學附屬華山醫院張文宏教授，及馬昕教授領銜的大樣本數據研究，首次揭示非高危組Omicron患者重症率為零。



該項研究納入今年3月22日至5月3日期間的33816名早期非重症Omicron感染者，最後有22人進展為重症，總體重症率為0.065%（22/33816）；高危組重症率為0.238%（22/9260）；非高危組重症率為0%（0/24556）。

據了解，研究納入的所有感染者均無基礎疾病，或雖有基礎疾病但處於穩定期的新冠患者。在入院初始，患者被分為有重型/危重型高危因素組（9260名），以及非高危因素組（24556名）。高危組定義為年齡大於60歲；有心腦血管疾病、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、腎臟疾病、腫瘤等基礎疾病者；免疫功能缺陷。

本項研究納入3萬多名早期非重症Omicron感染者作樣本。圖為上海臨港方艙醫院。（新華社）

研究發現，相比於未進展為重症感染的患者，進展到重症的感染者平均年齡偏大（75.8歲vs 60歲）、未接種疫苗比例（54.5% vs 24.2%）更高。

文章指出，該研究的重症率僅能代表，相對健康或一般情況較好的Omicron感染者的總體重症率較低。若具有高危因素，部分非重症患者仍可進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。研究團隊稱，這意味著即使是在非重症感染者中，仍存在易被Omicron攻擊的脆弱人群。

此外，一些最初不嚴重的Omicron患者仍可能患上肺炎，包括年輕人。研究數據顯示，11.1%的新冠肺炎患者年齡小於40歲，年紀最小為22歲，72.7%沒有基礎疾病，只有1人未接種疫苗。文章指出，雖然年輕、接種疫苗、沒有潛在疾病可以作為發展為嚴重疾病的保護因素，但這些因素並不能提供100%的肺炎保護。