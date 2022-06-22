內地研究：國藥疫苗對Omicron亞型效用成疑　打3針仍缺抗體

北京等地專家研究發現，只有不足一半參與研究的人，接種3劑中國國藥集團生產的疫苗後，對於Omicron變異株BA.4和BA.5等入侵能產生中和抗體。



病原微生物生物安全國家重點實驗室、北京微生物學和流行病學研究所、山東省傳染病預防控制重點實驗室及河北醫科大學等專家，在英國權威醫學期刊《刺針・傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）發表有關中國國藥集團生產的「眾愛可維」疫苗（BBIBP-CorV）的研究《Omicron病毒亞型變異株逃逸由疫苗接種和BA.2.2感染引起的抗體》。

2021年11月18 日，醫務人員在武漢的社區衛生服務中心為一名居民注射疫苗。（Getty Images）

防感染Omicron效用成疑 世衛：推薦輝瑞疫苗

研究發現，參與研究的25人接種2劑「眾愛可維」疫苗後，都難以檢測到針對Omicron變異株BA.2.12.1、BA.4和BA.5所產生的中和抗體，或者只能驗出最低限度的中和抗體。當他們接種3劑「眾愛可維」疫苗後，只有不足一半人可檢測到有中和抗體。

另外30名參與研究的人接種了2劑「眾愛可維」疫苗，再接種由安徽智飛龍科馬生物研發的「智克威得」（ZF2001）疫苗作為加強劑，有多達一半人出現了中和抗體。

不過，世衛免疫戰略諮詢專家組10日發布《關於使用國藥集團新型冠狀病毒疫苗的臨時建議》中，一項大型多國三期臨床試驗表明，間隔21天接種兩劑「眾愛可維」疫苗，對接種疫苗後14天或更長時間預防有症狀的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2感染有效率為79%，對防止住院的有效率為79%。

2021年11月18日，一名兒童在武漢的一個疫苗接種點接種疫苗。（Getty Images）

內地研究沒有進一步討論接種國藥疫苗作為加強劑的效用，包含減少感染或死亡的效用。

世衛免疫戰略諮詢專家組認為，在第一劑接種國藥集團疫苗後，第二劑應接種mRNA疫苗（輝瑞或莫德納）或新冠病毒載體疫苗（阿斯利康或楊森）；根據《世衛組織優先次序路線圖》，在完成疫苗初種系列後的4-6個月，可以考慮接種加強劑。

國藥疫苗能否防止感染和傳播Omicron新變異株方面，世衛表示目前還沒有實質性數據說明國藥疫苗對引起Omicron新變異株傳播的影響，這種疫苗尚未在被關注變異株廣泛循環的背景下進行評估。

去年7月16日，國藥疫苗經國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠病毒滅活疫苗獲批在3-17歲人群中緊急使用。