國藥Omicron疫苗在本港展臨床試驗　港大招募1800人接種

港大將與國藥集團中國生物合作，就國藥研發的針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗，在港展開臨床試驗，以研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。



港大將與國藥集團中國生物合作，就國藥研發的針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗，在港展開臨床試驗。（港大）

試驗目標為招募900名已接種兩劑或三劑科興疫苗，以及900名已接種兩劑或三劑復必泰疫苗，且從未確診、無對任何藥物有過敏反應及嚴重長期病患的18歲或以上人士作為志願者。

志願者將分為三組，需分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗，以比較3款滅活研究疫苗在人體內的安全及免疫反應數據。每位志願者需在相隔28天期間接種兩劑疫苗，其後接受為期一年監察，期間需按時返回中心抽血及檢查。

據早前報道，自Omicron疫情爆發以來，中國生物即時啟動針對Omicron變異株疫苗的研發。去年12月9日，中國生物引進了港大的Omicron株進行滅活疫苗的研發。今年4月13日，Omicron株新冠疫苗在香港獲批臨床；4月26日，獲國家藥監局批准臨床，成為全球最早獲批進入臨床的Omicron滅活疫苗；4月29日，在阿聯酋獲批臨床；5月，開始在浙江和湖南開展序貫臨床試驗，並首次在已接種人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤介紹指，滅活疫苗在全球已經上市的幾十個疫苗品種中，是使用最廣泛的、最有效的疫苗。而針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗，有望於今年10月開始在內地為民眾進行接種。