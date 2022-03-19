新冠疫苗｜國際研究指60歲以上長者打兩針國藥　可減85%死亡風險

近日，阿根廷有研究指出，60歲及以上長者，接種兩劑國藥滅活疫苗減少死亡風險的作用比減少感染風險的作用更顯著，而減少死亡風險的間接估計有效率為85%。



論文截圖。（The Lancet）

當地時間3月15日，由阿根廷國家流行病學和國家戰略信息局局長Analía Rearte領導研究的學術論文，在英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）發布，研究揭示了3款新冠疫苗的效果，其中包括國藥滅活疫苗。

研究使用的數據來自阿根廷國家監測系統(SNVS 2.0)，向SNVS 2.0報告的、所有60歲及以上疑似患有新冠肺炎並通過RT-PCR（實時逆轉錄-聚合酶鏈反應）確認的個體，都被納入研究。

從2021年1月31日到9月14日，研究合共納入1282928人，其中18.5%即是237330人被納入國藥滅活疫苗分析。研究發現，對於60歲及以上的長者，兩劑接種後，疫苗減少死亡風險的作用比減少感染風險的作用更顯著。國藥滅活疫苗減少死亡風險的間接估計有效率為85%。

研究指，對於60歲及以上的長者，兩劑接種後，疫苗減少死亡風險的作用比減少感染風險的作用更顯著。（新華社）

研究採用邏輯回歸評估感染新冠的優勢比，通過比例風險回歸模型評估新冠患者的死亡風險，並對可能的混雜因素進行了調整，如出現症狀時的年齡、性別、居住地區、症狀出現時對應的流行病週及新冠病史。疫苗預防因新冠死亡的有效率通過結合感染和死亡的評估來間接評估。

研究者指，在該研究開始前，在這項研究開始前，國藥滅活疫苗對老年人的有效性還未有研究報導。