阿里性侵風波｜案件一審宣判：被告犯強制猥褻罪　獲刑一年半

去年爆發的阿里巴巴性侵案備受關注，山東省濟南市槐蔭區人民法院周三（22日）一審公開宣判，以強制猥褻罪判處被告張國有期徒刑一年半。



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法院經審理查明，去年7月27日晚，張國在參與宴請時與被害人周某初次相識，趁周某醉酒之機，在餐廳前台附近及包廂內對周某實施猥褻行為。翌日7時許，張國到周某所住酒店房間內又對周某實施猥褻行為。

法院認為，張國違背婦女意志，趁被害人醉酒之機猥褻被害人，其行為構成強制猥褻罪。公訴機關指控張國犯強制猥褻罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。張國無認罪、悔罪表現，應依法懲處。據此，法院遂作出上述判決。

據早前報道，周某於事發後在網上發文指控，被上司王成文要求陪客戶張國喝酒，其被灌醉後先遭張國猥褻；其後王成文進出她酒店房間4次，並強姦她。在向公司HR反映無果之後，周某還一度在公司內派發傳單維權，事件引發軒然大波。

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去年9月，山東濟南警方通報指，王成文因未實施強姦不構成犯罪，改由警方根據《治安管理處罰法》裁罰治安拘留15日。阿里巴巴對此回應指，「相信正義，相信善意」。而其後，阿里巴巴展開內部調查，決定將王成文辭退並永不錄用，同城零售事業群總裁李永和及人事專家徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。