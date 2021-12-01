阿里性侵風波｜涉挾輿論捏造虛假事實　女事主被前上司訴名譽侵權

阿里女員工周某自稱遭性侵事件再起波瀾，她近日被前上司、原阿里巴巴集團副總裁李永和起訴名譽侵權。



據澎湃新聞報道，杭州市餘杭區人民法院近日受理立案了一起名譽糾紛訴訟案件，被告為周某，原告為李永和，李永和訴請法院判令周某在全國性網站首頁顯著位置連續15日書面向原告賠禮道歉，為原告消除影響、恢復名譽並索賠1元人民幣。而周某周三（1日）書面回應稱，代理律師已向餘杭法院遞交答辯狀和中止審理申請。

報道指，李永和在起訴書中表示，周某今年8月2日首次向管理層舉報同事王某文實施強姦，並已向濟南警方報案。其及管理團隊隨即成立工作小組，對該事件進行了及時介入和調查，並同意了周某提出的3個訴求中的「休假調整」、「心理醫生介入」的要求，惟針對「3日內開除王某文且永不錄用」的訴求，則鑑於當事各方陳述不一，事實描述相差極大，且案件本身已經由警方介入調查，並未直接同意。

不過出於對周某的信任，原告方依舊對王某文採取停職，並會同企業廉政及法務作出決議，承諾只要王存在女生醉酒狀態下有親密行為，即刻辭退。此後原告及管理層幾乎以每日一次的頻率，先後至少4次對周某進行直接反饋及溝通。

阿里巴巴女員工自述遭侵犯過程（點擊瀏覽大圖）：

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然而，周某在8月6日下午通過提前在阿里巴巴工作釘釘群播報的方式吸引關注度，隨後在阿里巴巴公共餐廳採取了散發傳單、拉橫幅，拿喇叭廣播的方式，散佈「阿里高管曲一（王某文花名）強姦猥褻女下屬，老鼎（李永和花名）、丁冬、悅爾、九戎、阿甘知情卻不處理，請求公司還我公道」等言論及書面文字材料。次日內部網站亦出現以周某為第一人稱的長文，文中周某多次提及領導層存在「敷衍和拖延」等表述。

李永和訴稱，周某在阿里巴巴內部公共場所及網站等發布不實信息，且在阿里巴巴和公安機關調查期間，不顧原告及其團隊積極應對處理事件的事實，透過散發傳單、喊口號、拉橫幅的形式在公眾場所表達「維權主張」，以輿論相要挾，捏造原告「知情卻不處理」的虛假事實，具有貶低他人名譽的屬性，最終造成原告名譽、經濟等各方面嚴重損失。該起訴稱，被告上述侵權行為使阿里巴巴陷入錯誤認識，最終做出要求原告引咎辭職的錯誤決定。

據天眼查及公開資料顯示，1971年出生的李永和為研究生學歷，先後在永樂電器、國美集團任職，2011年以副總裁職位加入京東商城，2014年任京東商城首席運營官COO至2016年5月。2018年6月，李永和入職擔任阿里巴巴集團CEO張勇助理，隨後以集團副總裁出任天貓超市事業群總裁，後又任同城零售事業群總裁，2021年7月起兼任阿里巴巴本地生活（餓了麼）事業群總裁。