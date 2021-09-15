阿里性侵風波｜飯局照片公開　家屬：涉案者曾到酒店與事主聊天

阿里巴巴性侵案備受關注。繼涉案男領導王某文的妻子發文，稱會控告案中女事主周某涉嫌違法犯罪的行為後，同樣涉案的山東華聯超市員工張某的家人，昨日（14日）首次公開講述案發以來的經歷和了解到的情況，並提供了事發當晚飯局上的一張照片。



《大河報》報道，張某妻子紀女士自述家庭情況複雜，自己文化水平不高，一直不知應如何處理事情，後來看到王某文妻子為丈夫奔走發聲，覺得自己亦應該行動，於是找了兩位律師為丈夫做無罪辯護。她堅信丈夫不會強制猥褻，「他瞞着我可能是怕我生氣，但是他把一些事情告訴了姐夫」。

當時張某（左）同事拍下照片，想飯局後提醒張某不要和客戶太曖昧。（大河報）

張某姐夫透露，8月8日晚，張某曾在其家中留宿，期間多次被警方叫去問話；8月9日，張某姐夫將張某送到濟南公安局槐蔭區分局辦案中心，翌日晚上接到通知稱張某被拘留。8月27日，阿里女員工周某曾針對王某文妻子的發聲發布律師聲明，稱個別自媒體以犯罪嫌疑人家屬的名義在網絡上刻意抹黑。除此之外，周某未再公開發聲。

他表示，張某之前並不認識周某，7月27日，張某被另一個部門的同事叫去吃飯。在飯局上，張某喝了一斤半酒，有點斷片，因為他平時酒量就六七兩，當時周某對張某很熱情，飯局期間更拉他出去嘔吐；由於周某吐在她自己身上，張某就從前台拿紙巾幫她擦拭。本來兩人在餐桌上的座位是隔一個人，但嘔吐後兩人牽手回到飯局並挨着坐，周某還曾趴在張某身上。

他續稱，飯局散場後，周某曾兩次致電張某，要求對方去酒店找她，因張某當天喝得太多，去錯另一間亞朵酒店，沒有找到周某，於是便回家休息。7月28日上午7時許，周某又聯繫張某稱「你來陪陪我吧」，於是他從家中取了一盒避孕套，買早餐到周某所在的濟南西站亞朵輕居酒店。周某為張某開門時身穿睡衣，並在吃早餐時向對方表示在阿里巴巴工作困難，想辭職等。

張某的拘留通知書。（大河報）

張某在酒店大概留待了一個半小時，離開前兩人互刪微信。然而，當天下午周某重新在微信上加好友，並質問張某有沒有摸過她，有沒有欺負她，「張某說你當時趴在我身上，肯定有接觸這樣。後來張某才知道，可能是周某想留證據，且聊天時間是周某報警王某文強奸的時間」。

張某姐夫又稱，不知兩人為何會互刪微信，張某帶到酒店的避孕套沒有拆開過，「張某給我說過一個細節，張某拿着避孕套問周某『 你知道這是什麼嗎』，周某說『知道』，張某問『能用嗎』，周某說『不能用』，張某就把避孕套放下了」。