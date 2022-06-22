河南村鎮銀行過千存戶被賦紅碼　5名官員被處分問責

近日，安徽、河南多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取，河南當局卻利用防疫手段限制銀行存戶自由出行。

鄭州市紀委監委今日（22日）通報，經查，共有1317名村鎮銀行存戶被賦紅碼，5名官員因擅自決定對部分存戶賦紅碼被處分。



通報稱，鄭州市委政法委常務副書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬，團市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定對部分村鎮銀行存戶來鄭賦紅碼，安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環，對存戶在鄭掃碼人員賦紅碼。

據統計，共有1317名村鎮銀行存戶被賦紅碼，其中446人是入鄭州掃場所碼後被賦紅碼，871人是未在鄭州但通過掃瞄他人發送的鄭州場所碼被賦紅碼。

馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環及趙勇等5人，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為。

馮獻彬、張琳琳對此分別負主要領導責任、重要領導責任，陳沖、楊耀環、趙勇對此負直接責任，應予從嚴從重問責追責。經研究決定，馮獻彬被撤銷黨內職務、政務撤職處分；張琳琳被黨內嚴重警告、政務降級處分；陳沖給予政務記大過處分；楊耀環、趙勇給予政務記過處分。