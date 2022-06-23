河南紅碼風波5名官員被問責　包括被譽「英雄」鄭州政法委副書記

針對近期鬧得沸沸揚揚的「紅碼」事件，鄭州市紀委監委周三（22日）通報，5名官員因擅自決定對部分河南村鎮銀行存戶賦紅碼被處分，其中鄭州市政法委常務副書記馮獻彬受到撤銷黨內職務及政務撤職處分。諷刺的是，現年51歲的馮獻彬曾是一名「警界英雄」，並曾獲得「全國見義勇為先進分子」稱號。



。（新黃河客戶端）

據公開資料顯示，馮獻彬於1971年9月出生，中國刑事警察學院偵查學專業本科學歷、鄭州大學法律碩士。曾先後擔任鄭州市公安局交通巡邏警察支隊一大隊副大隊長，鄭州市公安局金水分局副局長，鄭州市公安局金水路分局黨委副書記、政委，鄭州市公安局金水路分局黨委書記等職務。

2008年，馮獻彬還曾擔任北京奧運鄭州火炬手，火炬手事跡中介紹其於1997年1月28日，「冒著生命危險，撲救天然商廈大火，為國家挽回巨大經濟損失，曾獲得鄭州市十大傑出民警、全國公安二級英模等稱號。」

此外，馮獻彬還曾獲得多個榮譽，包括1997年榮立個人二等功一次；1999年榮獲「河南省人民滿意的政法幹警」榮譽稱號；2000年被公安部授予「全國公安系統二級英雄模範」榮譽稱號；2001年被中宣部、中央綜治委、公安部授予「全國見義勇為先進分子」榮譽稱號； 2002年再獲「河南省政法系統人民滿意的政法幹警」稱號；2003年被評為「河南省公安系統首屆十大新聞人物」。

此外，針對處分結果，《環球時報》前任總編輯胡錫進對此發文稱，大部分網民都認為上述處分結果太輕。他認為，網民們的不滿情緒是正當的，值得尊重。

胡錫進又稱，亂賦紅碼的問題的確性質惡劣，反映了部分官員「權比法大」的錯誤認知和不良作風，這個問題在當前逐漸變得突出起來。「希望這一記警鐘切實喚醒部分官員對法律和人民群眾利益的應有敬畏。」