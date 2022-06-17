胡錫進評河南賦紅碼事件：要緩解地方上的「維穩焦慮」

部分河南村鎮銀行儲戶、爛尾樓業主健康碼被「賦紅碼」一事近日引發輿論場廣泛關注，周五（17日），《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進亦就此表態，認為必須杜絕賦紅碼這樣的違法施政，但同時也要緩解地方上的「維穩焦慮」。



胡錫進評論道，中國針對基層的維穩標準應適當放鬆，不應只要有數人在某地舉舉牌子，喊兩聲口號，就認定「出事了」，要對當地領導追責。地方上出了上訪者，更不應被看得很嚴重。各地盡量維持秩序，但不應要求什麼問題都不許出，否則會把地方幹部逼得「走投無路」，「不出事」就會成為排在最前頭的思維，什麼辦法能促進維穩就先用了再說。

他續指，針對特定人群的健康碼動手腳，賦紅碼，顯然不合法，屬於濫用公權。但它能阻止取不出錢的儲戶前往鄭州維權，而當地政府又沒辦法滿足受損儲戶的要求，於是就動了相關念頭，合法不合法都在其次。它可以先排除一些儲戶聚集抗議的風險，得一時安，「從媒體報導的情況看，河南賦紅碼的事情似乎就是這樣」。

胡進一步稱，出了事也要致力於解決問題本身，若就是一時處理不了，那就應當接受其在社會治理的層面上留下一道划痕或者烙印，不應試圖把事情熨的平平整整的，在社會面猶如什麼都沒有發生般，「那樣的平靜是假的，不是以人為本的」。他認為，維穩的思維如果極化，不符合社會治理的基本規律；倘要徹底杜絕法律允許的越級上訪，不可能通過完全合法合規的方式實現，「一些在合法性上有漏洞、但卻『管用』的辦法就會被想出來，並且投入使用」。

最後他還提到，各地近年偶爾有一些人聚集、喊口號，但基本都是在民生層面就具體利益的維權行為，並不構成衝擊國家治理全局的風險；國家不應將「不出問題」的標准定得過高，尤其不應輕易對基層幹部追責，否則會導致體制內的「維穩焦慮」；社會應當在依法治國的方向上不斷形成更大的包容性和彈性，多一些寬鬆、從容，促進基礎牢固的社會穩定，減少不必要的「維穩焦慮」，那樣可以適度解放基層政府繃得過緊的維穩注意力，大概也就不會有地方政府琢磨賦紅碼幫著實現「截訪」。