有片｜丹東父女就醫遇阻襲警被拘　惟獲網民力撐：民警打人沒事？

受疫情影響，遼寧丹東已經實施封控措施逾60日。近日，一名女子駕車帶父親到醫院看病，途中卻因健康碼為黃碼遭警察攔截，雙方隨後產生肢體衝突，警察被女子父親掌摑後癱坐在地。

據丹東警方周三（22日）通報指，上述女子因阻礙執行職務予以行政拘留10日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。不過，內地網民的輿論似乎並不認可官方處置結果，並「一邊倒」支持這對父女。

據《中國新聞周刊》最新報道，當事人郝某莉表示自己持有48小時核酸通行證和社區證明，但父親沒有開證明，現因疫情還未收監，會服從大局也會去申訴，並呼籲大家配合做好防控疫情。



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據內地媒體報道，丹東一名女子在獲得社區開具的證明，以及進行核酸檢測之後，駕車攜父親到醫院就診，未料途中卻遭遇警察以「健康碼是黃碼」為由攔截，隨後雙方發生口角進而產生肢體衝突。

網傳影片顯示，在空曠的街道上，女子情緒激動地詢問警方為何不予放行，並多次強調自己已獲得社區開具的證明信。期間一名警察站在女子駕駛的私家車車門處，阻擋女子關上車門，其後女子表示自己要原路返回，但該警察亦未有讓路，還一度讓視頻拍攝者「離近點錄」。

經過一番爭吵後，女子想要上車卻疑似被警察推倒在地，並大喊「警察給我推到了」，女子父親隨即衝上前打了警察一巴掌，警察亦捂臉倒地，還下意識地詢問視頻拍攝者是否拍下自己被打的一幕。然後，女子對父親進行勸阻並進入車中，惟警察卻暴力將女子拖出車外、放倒在地。影片的最後，一輛警車到場，事發地周圍還吸引了不少人圍觀。

丹東警方通報指，女子因阻礙執行職務予以行政拘留10日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。（微博）

事件在網絡中進一步發酵後，丹東市公安局振興分局22日發布警情通報指，41歲女子郝某莉與其70歲父親郝某成事發當日駕車往返十緯路交通卡口時，「因其健康碼顯示為黃碼先後兩次闖卡被執勤民警依法攔停」，郝某莉拒不配合遵守防疫規定，下車與民警爭執，過程中其父郝某成上前打擊民警面部。

通報稱，警方依法就事件展開調查，目前郝某莉因阻礙執行職務予以行政拘留10日；郝某成因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。

對於這樣的結果網民似乎並不「買賬」：

「什麼垃圾都能做人民的公僕？」。



「執法過程讓人無法接受」。



「打一巴掌就襲警了？就要刑事拘留了？那民警打人就一點事都沒有了？法律只適用於普通老百姓嗎？」。



「核酸也做了證明也開了還要怎麼配合能出門看病？」。



「這一次要挺襲警的父親。襲警也是警察先動手而造成的，如此判決這不公平」。



「說到底封控也得讓人看病，生病怎麼忍耐，必須去醫院啊」。



「如果沒有公布視頻，那這份通報是多麼合情合理啊」。



丹東是位於中朝邊境的小城，受疫情影響已經封控逾兩個月。（視覺中國）

《環球時報》前任總編輯胡錫進亦就事件發文評論指，疫情爆發以來，正常看病受阻是人們最反感的一刀切防疫表現之一。父女雖是黃碼，但他們有社區開的看病證明，還有當日的核酸陰性檢測結果，按照各地圍繞疫情期間看病反復摩擦形成的社會共識，這種情況下公眾都會認為警察應提供協助。

胡錫進又稱，丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，也得到了互聯網輿論場越來越多的同情，「當地警方處理這個摩擦，顯然沒有考慮到圍繞丹東防疫輿情的基本面貌，撞到了大家情緒的槍口上。」

至於還有輿論認為警察被一巴掌打倒在地是「弱不禁風」，胡錫進認為，這都是公眾形成不贊成警察這次阻攔的基本價值判斷後延伸出來的指摘。「公眾的價值判斷與司法權威在這件事上發生激烈衝突，這值得丹東市警方深思，也值得全國各地的執法機構舉一反三。」