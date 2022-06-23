批高校門戶林立等現象　中紀委刊物：「象牙塔」不掃一樣藏污納垢

《中國紀檢監察》雜誌近日發文就高校存在不同程度官僚主義問題批評，這些現象包括「官氣」十足，衙門做派；門戶林立，近親繁殖；不務正業，攀附結交；好高騖遠，貪圖虛名。其指出，「象牙塔」不掃，一樣藏污納垢；學術圈不加強作風建設，亦然歪風侵蝕。與黨政機關相比，「象牙塔」裡的官僚主義既有相似性，又有獨特性，還有隱蔽性，帶壞校風、師風和學風，危害不容小覷。



文章稱，十九屆中央第七輪巡視向教育部黨組和31所中管高校黨委進行巡視反饋，其中一半以上高校被指存在不同程度官僚主義問題。當中一些高校行政機構效率低下，部分行政幹部頤指氣使，把校園變「衙門」，令師生蓋章簽字時遇到「門難進、臉難看、事難辦」，甚至有學生為補辦學生證到不同部門來回跑10趟。行政權力掌握資源分配，導致一些教職人員追逐「官職」，還有一些人官學一體，美其名曰「雙肩挑」，實則「兩頭吃」。有的既頭頂領導光環參與學術資源分配，與普通教師爭利，又利用領導身份排擠學術競爭對手，引發幹群矛盾。

然後，一些高校不時存在以同門情誼打造利益圈子的現象，部份學科所謂「大佬」徒子徒孫遍地，以師生、同門為紐帶互相提攜，形成封閉的「圈子」，深深影響一些重大科研基金、重要科技獎項和人才項目評審，更有甚者以通過論文、順利畢業等條件來要挾學生，搞學術霸凌。而招收研究生時，一些高校會執行「雙重標準」，對外校報考者從嚴從難，本校本院系的則青睞有加。以靠校吃校進行利益交換則是近親繁殖的另一種形式，一些高校領導幹部和教職工會想方設法把配偶子女等親屬安排進高校圈子工作。

此外，一些高校教師會為爭項目經費削尖腦袋，甚至到手後立馬分包給課題組的年輕老師或學生，自己成為「學術包工頭」，把師生間「授」與「學」的關係異化為老闆與員工的僱傭關係。個別高校老師還沉不下心、靜不下氣，忙交際應酬無暇教研，如穿梭於各式會場，四處露臉撈「聲名」、拓「圈子」，對學生無暇顧及。各別領導和老師還把社會上的商品交換原則帶進「象牙塔」，把學術資源作為攀附權貴的手段。

最後，一些高校領導對大學的基本特徵、發展規律和辦學特點等不認真研究，閉著眼睛唱高調，高校發展貪大求全。如有的高校盲目提創建世界一流，熱衷炒概念，學科專業盲目求全，造成重複建設和資源浪費；有的在「趕浪潮、抓熱點、貼標籤」的氛圍中，學科建設急於求成，內部各類研究機構成立了一家又一家，對外合作院所搞了一個又一個，效果如何無人過問；有的領導幹部習慣高高在上，不願深入師生和教研一線，具「拍腦袋」決策，管理僵化，脫離實際等問題。

文章表示，根治「象牙塔」裡的官僚主義，有助於落實立德樹人的根本任務，塑造時代新人，因此要推動高校紀檢監察體制改革落地落實、監督有形有效，並要充分發揮上級紀委的領導和指導作用，加強駐教育部門紀檢監察組與高校紀委聯動，運用督辦、領辦等方式，逐步解決高校紀檢監察機構「人太熟不好辦、人太散辦不了」等問題；注重拓展問題線索來源，多請師生「把脈」，運用實地督查調研、個別訪談、問卷調查等方式強化監督檢查，把日常監督做到位；依規依紀依法、從嚴從重從快，發現一起查處一起，決不能讓「象牙塔」裡有害群之馬，並建立通報曝光制度，堅持定期公開發布官僚主義問題查處情況等。