有巨額存款不買樓將被約談？　青島「惡意不買房」被批矯枉過正

內地多地為穩定樓市市場推出新花招，包括重現江湖的「房票」，以及「小麥換房」、「大蒜換房」等，但卻未見明顯效果。

而在樓市持續低迷的情況下，山東青島竟創造出「惡意不買房」一詞，並表示「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話。」



山東省青島市薛家島街道辦事處17日發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽不少於2個，各社區負責帶頭匯總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。

通知還指出，「惡意不買房」將被約談，即是民眾銀行帳戶若被查出有巨額存款但不買房，將被提醒談話。該項工作將被納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。另有傳言指，若未達標，社區書記將可能會被扣錢。

薛家島街道辦事處工作人員證實確有此事，並稱通知是由「青島西海岸新區管委辦公室」和「青島市黃島區人民政府辦公室」聯合印發的一份紅頭文件。

事件經報道後引起官媒注意，《證券時報》發表評論文章指，各地因城施策去庫存過程中，那些創新制度以及保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，打通明顯不適應當前房地產市場運行態勢的過時政策，釋放有購買力支撐的真實需求，才是政策的核心要義。

另外，「惡意不買房」在網絡還引發大量網民議論，有網民感歎現在的年輕人真不容易，除了「惡意返鄉」、「惡意不生三孩」，還有「惡意不買房」，並質疑未來會不會有「惡意呼吸」。