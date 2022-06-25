猴痘｜網傳將致數百萬人染病亡　內地專家：全球大流行可能性極低

猴痘入侵亞洲，韓國、新加坡、台灣相繼錄得確診個案。對於猴痘將導致數百萬人死亡的網傳消息，內地專家認為，全球大流行可能性極低。



據《健康時報》報道，一則《世界衛生網絡（WHN）宣布猴痘為大流行病》的訊息近日在網絡流傳，指若不採取一致的全球行動，猴痘疫情就不會結束，甚至有數百萬人因此死亡，更多人會失明和殘疾，引起群眾恐慌。

對於這個傳言，中華醫學會感染學分會主任委員、北京協和醫院感染內科主任李太生表示，這是假新聞，「猴痘不會像流感或新冠一樣引起全球大流行，也不會有如此高的致死率，全球大流行可能性極低。」

李太生指，短期內，猴痘在中國不可能大範圍爆發流。（健康時報）

此外，李太生團隊近日還發表了《非流行地區猴痘暴發的思考與建議》，認為猴痘在密切接觸及高危人群傳播風險大，但普通人群傳播風險低。

而中國目前尚未有猴痘個案的報道，也未在野生動物或入境檢疫中檢出猴痘病毒，但隨著全球旅行及貿易的恢復，並不排除發生輸入個案的可能性。李太生因此建議，要加強邊境衛生檢疫檢查及相關宣教，並篩查有流行病學史並出現皮疹伴發熱等全身症狀的患者，以便於及時避免傳播風險。

李太生還提醒，對於猴痘，可以提高警惕性，但無需太過恐慌。短期內，猴痘在中國不可能大範圍爆發流行。