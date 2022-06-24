猴痘｜台灣出現首宗確診個案　20多歲男子德國返台後確診

台灣出現首宗境外輸入猴痘確診個案，據疾病管制署今日（24日）公佈，一名自德國返台的20多歲男子確診，目前接觸者匡列5人。



據介紹，男子來自南部，今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返台，機場新冠肺炎檢驗陰性後返家進行居家檢疫，卻在20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，並於21、22日就醫。醫師評估後進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認猴痘陽性。

台灣出現首宗確診個案。圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診者目前收治於負壓隔離病房，待治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落方可解除隔離。經調查，5名密切接觸者目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。疾管署將就個案同步透過IHR聯繫窗口向世界衛生組織通報，同時呼籲民眾赴海外時應避免接觸猴痘疑似個案，返台入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿皰等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

據悉，自5月中於英國爆發以來，今輪猴痘疫情在全球累計50國報告至少3598宗確診，以歐洲及美洲為主，前五名為英國793宗、德國592宗、西班牙520宗、法國330宗及葡萄牙328宗，至於亞洲，目前韓國與新加坡亦有境外輸入病例。因應國際疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。