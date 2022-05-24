天花疫苗對猴痘有85%防護力　中國生物：已封存牛痘以備不時之需

猴痘病毒已在非洲及歐美多國蔓延，用於預防天花的牛痘疫苗被證實可對猴痘產生85%的防護力，英國、美國都已展開相關疫苗接種工作。

「中國生物」22日在微信公眾號表示，上世紀60年代初中國就未再出現過天花感染個案，國藥集團中國生物已在消滅天花後對牛痘進行了封存，以備不時之需。



猴痘：圖為美聯社發布日期為2022年5月20日的照片，顯示1997年剛果民主共和國一名猴痘病人的手部皮膚狀況。（AP）

中國生物表示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的疾病，可人畜共患，這種病毒與天花病毒是近親。1958年，科學家首次在實驗室猴子身上發現了猴痘病毒，1970年在現在的剛果民主共和國發現了首宗人感染猴痘個案。

猴痘病毒可通過密切接觸由動物傳染給人，世界衛生組織早前表示，目前許多猴痘個案都涉及男性之間的性行為，相關人士較多求醫和做檢查，因而更容易被察覺受感染。而人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數患者會在數週內康復，但也有患者出現嚴重症狀甚至死亡。

中國生物指，猴痘病毒和天花病毒同屬一個病毒家族，接種針對天花病毒的疫苗對猴痘病毒可產生約85%的保護效力。「目前猴痘的治療方式還沒有經過安全驗證，不過若要控制猴痘疫情爆發，可使用天花疫苗、抗病毒藥物以及牛痘免疫球蛋白。」

上海之江生物的猴痘核酸檢測試劑已有歐盟合格認證。（第一財經）

中國生物稱，天花已於1977年被人類消滅，國藥集團中國生物此後對牛痘進行了封存，「雖然病毒已經被消滅，作為功勳的牛痘則被安全地封存起來，以備不時之需。」

據公開資料顯示，牛痘是發生在牛身上的一種傳染病，會透過與牛隻的接觸而傳染給人類。通常人感染牛痘大約經過3至4周就可以痊癒。18世紀後，牛痘用作免疫接種以預防高傳染性的天花，也是免疫接種的首度成功案例。另根據WHO目前的報告，牛痘現已在全球消失。