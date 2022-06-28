招商銀行代銷23億理財產品疑暴雷　《原神》遊戲商起訴五礦信託

由招商銀行代銷的五礦國際信託有限公司（下稱五礦信託）產品疑似暴雷，總規模超過23億元（人民幣，下同），事件或波及到遊戲公司米哈游科技（上海）有限公司（下稱米哈游）。



青海省西寧市城中區人民法院近日公告顯示，7月25日，法院將依法公開審理米哈遊起訴五礦信託「營業信託糾紛」一案。雖然具體詳情未對外公開，但五礦信託已被內地傳媒揭發，旗下由招行代銷的鼎興系列產品無法完成兌付。

除了米哈游，國內另一家知名遊戲公司上海莉莉絲網路科技有限公司（下稱莉莉絲）與五礦信託的營業信託糾紛一案，也將在同一天依法公開審理。官網資料顯示，米哈游成立於2011年，曾推出《崩壞學園2》、《原神》等高人氣遊戲；莉莉絲創立於2013年，曾推出《劍與家園》、《萬國覺醒》等遊戲。

米哈遊起訴五礦信託。 （紅星資本局）

今次被曝出違約的產品為五礦信託鼎興系列產品。據投資者提供的管理報告，鼎興系列共有15期信託計劃，總規模超23億元；成立日期在2021年的3月至6月，期限均為12個月。

目前，前5個信託計劃已經到期，五礦信託已按照延期計劃，在原定到期日後的30個工作日內償還不低於信託計劃本金總規模的20%。未來將在原定到期日後的13到15個月期間償還不低於本金總規模的25.33%，剩餘的本金及其他信託利益則在原定到期日16到18個月內償還。

負責代銷鼎興系列產品的招商銀行，因在代銷過程中涉嫌多處違規，而被投資者舉報。《網易清流工作室》報道，該產品最初被招行App定為「R3穩健類固收產品」，以基金名義出售，但自產品出現逾期，招行私下修改產品詳情頁面為「房地產投資」方向說明。《時代周報》報道，招行在代銷該產品中還存在故意隱瞞投資風險、風控把控不嚴、多次拒絕提供資金管理報告等問題。

除了房地產融資業務出現逾期，今年五礦信託又向恆大等多家房企項目公司注資，並親自上陣管理項目，意味五礦信託需要加大對這些項目公司的投入。

五礦信託旗下多個資金信託計劃先後違約。（五礦資本股份有限公司官網）

事實上，五礦信託並非首次違約。《中新經緯》不完全統計數據，近兩年，五礦信託旗下多個資金信託計劃先後違約，大多數在2021年與今年出現違約情況，項目期限1至5年不等，共涉及融資金額81.16億元。

此外，五礦信託曾多次收到監管部門處罰。2019年10月，青海銀保監局曾對五礦信託下發兩張罰單，五礦信託因盡職管理不到位，導致信託資金用於收購土地，被處以30萬元罰款，相關違規業務負責人被處以5萬元罰款。

2020年6月，青海銀保監局發佈的罰單顯示，五礦信託違規接受保險資金投資事物管理類信託計劃，違反《銀行業監督管理法》，青海銀保監局作出對五礦國際信託有限公司罰款30萬元的行政處罰決定。