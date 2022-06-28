教育部：全國普通話普及率提高至逾80%　文盲率降至2.67%

教育部今日（28日）召開記者會表示，十年來全國普通話普及率從70%提高到80.72%，識字人口使用規範漢字比例超過95%，文盲率下降至2.67%。



28日，教育部召開記者會。（中國青年報）

教育部語言文字應用管理司司長周為表示，教育部與國務院扶貧辦等開展「推普脫貧攻堅」戰略合作，不斷加大投入，面向教師、青壯年勞動力、基層幹部、語言文字工作者等重點人群實施國家通用語言文字培訓，十年來培訓逾千萬人次；建立東西部合作機制，組織開展東西部對口支援，實現「三區三州」國家通用語言培訓全覆蓋；組織動員青年力量，開展推普志願服務，中央財政專項支持986支團隊1.1萬余名大學生，輻射帶動數十萬高校大學生深入中西部推普一線。

周為指出，教育部重點開展面向中西部重點省份實施的「一地一策」，面向民族地區的學前兒童普通話教育專項計劃，面向廣大農村地區的語言文化助力鄉村「五大振興」方案，面向城市地區的語言服務能力提升等項目。目前，該工程計劃全面實施，民族地區幼稚園已基本實現全部使用國家通用語言文字開展保育教育活動，為實現2025年全國範圍內普通話普及率85%的目標打下良好基礎。

周為說，「這十年，大力推廣普及國家通用語言文字，創造了統一的多民族、多語言國家推廣通用語言文字的成功典範。」