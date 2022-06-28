疫情｜國務院：密接、入境人員隔離時間由「14+7」縮至「7+3」

內地的新冠肺炎疫情緩和，多個城市近日接連放寬入境政策、回國航班量大增。據央視報道，國務院聯防聯控機制今日（28日）發布文件調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本「14+7」調整為「7+3」。



國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀察第1、4、7、14天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」調整為「集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離醫學觀察前不要求雙採雙檢。

而密切接觸者的密切接觸者管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家隔離醫學觀察」，第1、4、7天核酸檢測。

值得注意的是，在第九版《方案》發布之前，內地多地已先一步調整隔離政策。據《人民日報》報道，北京、湖北、江蘇等地已由原本的「14＋7」縮短為「7+7」或「10+7」。