香港入境內地隔離縮短至7+3？　深圳珠海等地獨家回應最新安排

國務院聯防聯控機制發布文件，調整密切接觸者以及入境人員隔離管控時間，將原本「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，引發廣泛關注。



目前安排顯示，由香港入境深圳需隔離「14+7」。(資料圖片)

對此，《香港01》致電深圳12345（市民服務熱線）獲回覆指，已收到較多相關詢問，但當地尚未做出更新，建議留意「深圳發布」或深圳衛健委的最新通知。據目前安排顯示，由香港入境深圳需隔離「14+7」。

而珠海12345則回應指，現時由香港入境珠海仍按照原有的「14+7」政策進行隔離。

此外，四川成都12345表示，暫時未有接獲縮短隔離政策的通知，由香港入境成都需隔離「10+7」。北京12345則提示撥打電話人數眾多，未有接聽《香港01》致電。

由香港入境成都需隔離「10+7」。(資料圖片)

據早前報道，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」調整為「7+3」。另據《人民日報》報道，在新版方案發布之前，北京、湖北、江蘇等地已由原本的「14＋7」縮短為「7+7」或「10+7」。