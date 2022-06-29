國家衛健委：縮短隔離期絕非放鬆防控　需嚴控Omicron新變種來襲

國務院昨日（28日）發布文件調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本「14+7」調整為「7+3」。

國家衛健委介紹，本次修訂防控方案主要基於3個方面的考慮，強調新版方案是優化防控工作，絕非放鬆防控，目標是更加科學精準。



國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍介紹，本次修訂防控方案主要基於3個方面的考慮，首先是疫情形勢的變化。今年以來，全國本土疫情發展頻次明顯增多，疫情波及地區範圍較廣，但在近一個月來，國內疫情防控總體形勢向穩趨好，陽性感染人數持續下降，有疫情的地區數量減少，為優化調整防控方案創造窗口期。

其次，有研究發現，Omicron潛伏期短，病毒傳播能力更強，傳播速度更快，具有更強的免疫逃避能力，傳播的隱匿性強，為疫情防控工作帶來新挑戰。

今年4至5月，國務院聯防聯控機制綜合組在大連、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州和成都等7個城市開展為期4周的新冠肺炎疫情防控措施優化試點研究工作。同時，結合各地防控包括上海、吉林等地大規模疫情處置經驗，修訂防控方案。

疫情爆發時，國內多地都開展全民核酸檢測。（新華社）

Omicron 新變種來襲

在發布會上，中國疾控中心病毒病所研究員王文玲介紹，全球病毒基因共享數據庫（GISAID）最新分析結果顯示，目前位列前三位的Omicron亞分支，分別為BA.5、BA.2和BA.4，且BA.5近期佔比呈較快上升趨勢。

她介紹，今年2月份以來，國內流行的主要病毒株為Omicron BA.2亞分支系列。5月，國內從輸入病例中首次發現 Omicron BA.4和BA.5，近期在境外輸入病例中發現的BA.4和BA.5感染者數量呈逐步增加跡象。

近期澳門疫情由Omicron BA.5 引發，但雷正龍確認，目前國內各地疫情流行的仍是Omicron BA.2亞分支系列。不過，隨著免疫逃逸更強的BA.4、BA.5來襲，雷正龍和王文玲均強調，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

王文玲指出，從現有的初步研究結果來看，Omicron BA.4和BA.5的傳播力和免疫逃逸能力略有增強，防控難度將有所增加，中國外防輸入壓力增大，「有專家預測，今夏全球可能面臨由BA.4或BA.5引起的新一波流行」。