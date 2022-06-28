疫情｜內地逾半省份調整防疫政策　逾8成政策屬放寬

內地疫情趨緩，內地過半省份過去一個月內發布48項調整防疫政策，8成屬放寬，包括暫停或取消常態化核酸檢測，當中以安徽省放寬政策數目最多。



內地媒體《界面新聞》報道，國家衛健委最新數據顯示，截至6月25日的一周內，內地新增本土確診病例較之前一周減少過7成，各地開始調整防疫政策。

據報道統計，5月26日以來的一個月內，內地31個省份中，至少16個省份的部份地區，先後發布48項政策調整防疫措施，放寬佔過8成，趨嚴佔過1成。放寬政策主要是取消查驗低風險地區人員的核酸檢測、延長核酸證明時效、降低常態化核酸檢測頻率、暫停或取消常態化核酸檢測等。

2022年5月31日，許多人在北京重返工作崗位後，人們在中央商務區的一個檢測點排隊進行核酸檢測。（Getty Images）

報道指，安徽6地、江蘇4地及浙江1地都暫停或取消常態化核酸檢測，而有浙江、杭州、寧波等5地降低了常態化核酸檢測的頻率，從2天1檢改為7天1檢。

上海、北京等5地延長核酸證明有效期。江蘇、蘇州等3地的部份公共場所取消查驗核酸證明。而廣東、深圳核酸證明有效期由72小時縮短至48小時。

另外，有7省13地表明低風險地區往返人員無需提供核酸檢測陰性證明，包括四川成都、青海及廣東惠州，而江西、浙江及安徽淮南表明低風險地區貨車司乘人員可直接放行，不需再查核酸證明。

2022年6月16日，在北京的一個十字路口，高峰時段交通繁忙，許多人戴著防護口罩。（Getty Images）

在各地中以安徽放寬防疫政策最多，有10項，截至6月25日，安徽連續2個月本土新增零感染。浙江及江蘇均有9項放寬防疫的政策。上海及北京只有1項，是分別於5月29日及6月5日將進入公共場所核酸證明有效期從48小時延長至72小時。

防疫措施趨嚴的地方有4地，表示要展開常態化核酸檢測、進入公共場所要查驗核酸證明。