神舟十三號｜航天員分享太空趣事　王亞平：出艙如打開新世界之門

神舟十三號航天員乘組翟志剛、王亞平、葉光富，昨日（28日）在北京航天城與公眾見面，是他們返回地球後首次公開亮相。

在見面會上，他們都分享了在太空生活遇到的趣事及感受，王亞平更表示，本次任務讓她有一種穿越的感覺。



翟志剛認為，作為航天員，執行飛行任務是天職，也是義不容辭的責任。（新華社）

翟志剛：在天上剪指甲特別累

翟志剛稱，在軌飛行6個月，他們對噪聲、超重、衝擊變得更加敏感，而飛船返回速度在短時間內迅速減少，讓整個返回過程非常刺激，「在整個返回的過程中，看似我們在畫面裏沒有任何動作，但我們在返回艙感受到一次一次的衝擊，而且是連續不斷的衝擊。尤其是到最後，我們的返回艙由單點懸吊變成雙點懸掛，變化非常大」。

他透露，神舟十三號航天員乘組在返回前，曾與神舟十四號航天員乘組進行天地雙向視像通話，他們手持攝像機直播，介紹太空站上的工作生活、各類科學實驗設施設備的位置以及其使用技巧。

同時，他們又將天上不易操作的物件，以及工具擺放位置一一說明，「落地返回以後，我們又跟神舟十四號航天員乘組面對面交流了我們在天上6個月以來生活的經驗、工作的經驗」。他又稱，在天上還有件做起來覺得特別累的小事，「剪腳指甲。腳不好收回來，又怕腳上的指甲亂飛」。

對於執行完此次任務，被授予「英雄航天員」榮譽稱號，翟志剛表示，現在的飛行任務多了，有的準備飛行、有的正在飛行、有的正在進行恢復。作為航天員，執行飛行任務是天職，也是義不容辭的責任。

王亞平表示，出艙一刻猶如打開了另外一個世界之門。（新華社）

王亞平：這次任務讓我有一種穿越的感覺

神舟十三號在軌期間，王亞平完成了中國女航天員的首次出艙任務。王亞平憶述，出艙一刻感覺是打開了另外一個世界的大門，她飄出艙外，置身浩瀚宇宙、盡享天外之天，「宇宙的美，震撼了我，宇宙的深邃，始料未及，而我們居住的藍色星球懸居其間，平靜、美麗而祥和，那是一種從未有過的體驗和感覺」。

她表示，相對於神舟十號任務，這次任務讓她有一種穿越的感覺。這種穿越不僅是來自於全新的艙外空間，也來自於飛行平台的全方位升級，還有各項科技的全面革新。

作為首位太空教師，王亞平也感觸頗多。她認為，此次為孩子成功搭建航天與課堂的橋樑，孩子的熱情也給了她再次飛天、再次進行太空授課的強大動力，「我們為他們打開了中國空間站到地面課堂的大門，也引起了孩子們的各種奇思妙想、對知識的渴望以及對太空科技的暢想」。

葉光富表示，探索太空是人類共同的事業，希望將人類最美好的品質、最友好的氛圍帶到太空。（新華社）

葉光富：榮譽只能代表過去，要接續奮力前行

在本次神舟十三號任務，葉光富完成了個人首次飛行，並在軌駐留了6個月。為了確保航天員在駐留期間保持良好的身心狀態，整個任務團隊都做了充足的準備。

葉光富介紹，團隊提供強大的地面保障支持，制定科學合理的飛行任務計劃，完善在軌醫學與健康保障措施，優化失重防護和在軌鍛煉方案，並豐富了在軌鍛煉的設備設施，例如太空跑台、太空單車、拉力器、呼吸肌鍛煉器等。

他提到，探索太空是人類共同的事業，希望將人類最美好的品質、最友好的氛圍帶到太空，讓人類未來空間充滿信任、美好和希望。中國太空站歡迎國外航天員朋友的加入，他也非常期待有朝一日能夠與國外航天員在中國太空站內合作飛行。

對於榮獲褒獎和讚許，葉光富表示，榮譽只能代表過去，作為一名中國航天員，在飛天的路上要始終不忘初心使命，接續奮力前行。