神舟十四號｜劉洋太空玩手機成熱話　網民：跟我回到家時一樣

神舟十四號載人飛船於周日（5日）10時44分發射，由陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員執行是次載人飛行任務。而一張劉洋進入天和核心艙後趴在箱子上看手機的照片引起了熱話。



照片之所以會走紅，皆因劉洋是在最接近天上的地方，做最接地氣的事情，一如許多人出差後會隨即掏出手機看看有沒有同事、親友的留言以及接下來的工作安排等，令不少網民直呼太真實了。

劉洋在最接近天上的地方做最接地氣的事情而走紅。（微博）

網民點睇：

到新地方，先連個wifi

在太空玩手機網速快不快

發個微博吧，iP顯示來自：太空

跟我回到家先躺沙發掏手機一樣

順利進駐空間站核心艙，先發個朋友圈



據中新網報道，實際上，這是中國載人航天技術持續進步的一個縮影，就如劉洋父母對女兒這次「飛天」，心態上也發生了特別大的變化。他們表示，比起10年前執行神舟九號載人飛行任務時，他們心裡的擔憂少了，踏實多了，這樣的心理變化，正是源於國家載人航天技術的持續進步，「姑娘這次『飛天』，我們很放心」。

據早前報道，神舟十四號載人飛行任務是空間站建造階段的第二次飛行任務，也是此階段首次載人飛行任務。航天員將在軌工作生活6個月，任務是要配合問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位，完成中國空間站在軌組裝建造和相關設備的安裝和調試，也將開展空間科學實驗與技術試驗，並進行日常維護維修等工作。