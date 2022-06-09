全球首幅　中國科學家團隊完成研製1:250萬月球全月地質圖

中國科學家團隊研製了世界首幅1:250萬月球全月地質圖，成果已於5月30日在線發表在國際綜合性期刊《Science Bulletin》。



2015年，由中國地質科學院地質研究所、中國科學院國家天文台與中國地質大學（北京）等編制完成了1：250萬《月球地質圖》（虹灣幅）的中、英文版，並公開出版發行，但該地質圖僅僅涵蓋月球三十分之一的局部區域。因此，中國科學家團隊開展1：250萬全月球數字地質圖的研製工作，對月球上的地質現象進行更全面細緻的科學描繪。

團隊以中國嫦娥工程數據為基礎，充分利用國際上其它月球探測數據和研究成果，通過對月表地層、形貌、成分、構造和地質時代的研究，提出新的月球地質年表，建立撞擊坑物質、撞擊盆地建造、岩石類型和構造類型的劃分體系，制定月球地質圖編制的標準、流程、方法和圖式圖例，應用GIS平台，完成全球第一幅1：250萬月球全月地質圖。

在新編制的月球地質圖中，基於對月球動力學演化過程的認識更新了月球地質年表，採用「三宙六紀」的劃分方案，將月面歷史分為三個宙，分別為冥月宙（岩漿洋紀）、古月宙（艾肯紀、酒海紀及雨海紀）和新月宙（愛拉托遜紀和哥白尼紀），與月球演化過程中的內動力地質作用為主的階段、內外動力地質作用並重階段以及外動力地質作用為主的階段相對應。

該地質圖表達的要素包括：12341個撞擊坑，其中7548個撞擊坑識別並表達了坑物質，4793個撞擊坑以環形構造表示；81個撞擊盆地，識別並表達了其盆地建造；17種岩石類型，包含5類月海玄武岩，7類非月海玄武岩和5類特殊岩石露頭；14類構造，其中10類內動力成因的構造包括16839條線性構造和364個環形構造，4類外動力成因的構造包括2137條線性構造和4874個環形構造；特殊要素如著陸點、特殊高程點等。