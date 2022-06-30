港識深事｜香港大學將在前海辦學　開展法學碩士以上學位教育

深圳前海管理局與香港大學周四（30日）上午在前海舉辦的粵港澳科技創新合作論壇上簽署戰略合作框架協議，此次戰略合作包括人才培養、科學研究、創新創業、技術轉化等，對港大進一步融入內地經濟社會發展具重要意義，並有助推動前海實現高質量發展。



港大校長張翔，深圳市委常委、前海管理局局長曾湃，市人大常委會副主任、市科協主席蔣宇揚，香港大學副校長宮鵬出席活動並見證簽約。港大協理副校長潘巍與前海管理局副局長王錦俠在線簽署戰略合作框架協議。王錦俠表示，作為世界頂尖高校，港大在人才、科研、技術、國際化等方面具有雄厚的實力，而作為深港合作的國家戰略平台，前海是港澳高校拓展發展空間的首選地。

據介紹，雙方合作內容具體包括支持香港大學（深圳）高等法律研究院發展、建設香港青年創業學院、支持香港大學大灣區金融科技研究院發展、探索建設港大前沿科技產業園、共同開展前海碳中和試點示範區建設。

具體而言，港大將在前海開展法學碩士以上學位教育，推動涉外法律人才建設和培養，並研究和探索「雙區」建設中的法律及制度設計問題，為粵港澳大灣區跨境法律規則銜接、機制對接提供支撐等；並將在前海為香港青年提供教育、孵化及創業實踐「三位一體」的支持服務，建設大灣區國際科技創新創業中心，打造具有國際水準的創新創業基地，以及積極推薦港大培育的科技創新公司落戶前海，並吸引港大優質行業合作夥伴在前海設立研究中心等。