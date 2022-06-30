有片｜與廣場舞大媽隔空「鬥法」　廣東滑板少年用網紅奇招完勝

近日，廣東惠州有廣場舞大媽與滑板少年發生爭執，兩人面對面「鬥法」時，滑板少年赤膊模仿近來極為火爆的「退！退！退！」動態貼圖，將大媽擊潰。



滑板少年赤膊模仿近來極為火爆的「退！退！退！」動態貼圖，將大媽擊潰。（影片截圖）

周一（27日）晚上，惠州一名年輕男子在下埔濱江公園的廣場玩滑板時，從跳廣場舞的大媽們身邊經過，未料卻突然遭到其中一位大媽的訓斥，覺得氣不過的男子即場用行動對大媽展開還擊。

據網傳影片顯示，一名上半身赤裸的男子向他對面一名身著紅衣黑褲的大媽走去，期間，男子一邊跺腳一邊用手指著大媽，口中還說著「退！退！退！」。而對面的大媽也不甘示弱，口中不停說著「打死你！打死你！打死你！」兩人之間大概相隔兩三米的距離，經過幾回合的「鬥法」後，才被另一名大媽勸停。

滑板少年赤膊模仿近來極為火爆的「退！退！退！」動態貼圖，將大媽擊潰。（影片截圖）

當事男子對此表示，自己是在保證撞不到人的前提下，滑滑板從廣場舞大媽身邊經過，其中一位大媽卻因此多次「侮辱自己的母親」，他便想到近來比較火爆的「退！退！退！」與大媽「交流」一番。他說自己並沒有侮辱大媽的意思，反而是出於尊重，想和平解決事件才這樣做，希望對方知難而退。

據了解，名為「退！退！退！」的影片近日在內地極為流行，影片中一名在街邊擺攤的大媽因擋路而被路過司機質疑「是不是屬於非法經營」，大媽一邊跺腳一邊用手做出擊劍動作，大喊「你管不到的。退！退！退！退！退！」片中大媽的動作猶如「驅逐惡靈」，場面十分搞笑，不但在內地引起網民熱議，還吸引大批網紅爭相拍片模仿。今次惠州的滑板少年的靈感亦出自於此。