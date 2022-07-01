疫情｜增163宗本土感染安徽佔107宗　宿州泗縣已封城

內地昨日（30日）新增12宗本土確診及151宗無症狀感染者，即共有163宗本土個案，是6月以來首次破百宗本土感染，無新增死亡病例。新增個案主要集中在安徽宿州泗縣，該地在6月29日新增23宗個案時已發布新的措施，宣布29日起全縣所有人員實施核酸篩查，封控期間所有人員足不出戶，形同封城。



國家衛健委公布，本土確診12宗，其中安徽9宗，山東2宗，江蘇1宗。本土無症狀感染者共151宗，安徽98宗，江蘇25宗，山東11宗，遼寧7宗、天津2宗，浙江2宗，湖北2宗，廣東2宗，江西、四川都有1宗。境外輸入確診25宗，無症狀感染57宗。這是內地自6月1日以來，單日確診首次破100宗。

其中安徽新一波疫情引發外界關注，截至6月30日19時，內地現有41個高風險地區，12個中風險地區，其中40個集中在安徽省宿州市，其餘1個則在北京市昌平區。

據安徽省報告，6月30日新增確診9宗均在宿州市泗縣，新增無症狀感染者98宗中95宗也集中在宿州市泗縣，淮北市濉溪縣則佔3宗。

6月28日，安徽宿州市泗縣單日新增確診者23例，泗縣疫情防控應急指揮部6月29日就發布措施，規定即時起全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理。封控管理期間堆所有人員實施核酸篩查。所有人員足不出戶。措施也強調民眾在核酸採樣後必須即刻返回住所，不得在外逗留。