疫情｜上海恢復堂食首日　呢間食肆最受歡迎預約爆滿？

上海昨日（29日）恢復堂食，不少餐廳都增添人氣，最受歡迎的莫過於火鍋店。



《澎湃新聞》報道，位於上海來福士廣場的巴奴毛肚火鍋店，不斷迎來一波波客人，不少都是6、7人結伴同行。有市民稱，「太久沒吃火鍋了，一直特別想念。看到火鍋店的氛圍，感覺很親切，希望能早點恢復正常」。

火鍋店門外擺放場所碼、測溫儀、免洗消毒液等，店員引導顧客掃描場所碼後入店，錯位間隔落座。用餐前，有顧客更體驗了店內的全自動智能洗手設備。該店店長胡俊豪介紹，今天是恢復堂食第一天，開門半小時就來10桌客人。店內入座率控制在70%，桌位間隔超過1米。

據了解，該店是28日晚才確定可以恢復堂食，於是連夜溝通公司配送貨物，凌晨到貨，保障可順利營業。胡俊豪稱，首日恢復堂食的食材準備量為日常的60%，「我們的食材要求比較嚴，保質期在48小時到72小時之間，如果生意不好，食材浪費會比較嚴重。根據生意恢復情況，門店會及時調整進貨量」。

他介紹，疫情爆發後，店內就規定5項疫情防控措施，無論是堂食還是外賣，門店都能根據防疫要求隨時切換。不過，外賣對於火鍋店而言並不友好，「火鍋其實吃的是現場氛圍，還是要堂食吃得香」。幸恢復堂食的通知發出後，門店很快收到近60單預約，最遲已經預約到本周末。

除了火鍋店，位於徐匯區的老麥咖啡館亦吸引不少咖啡愛好者到來。

店主老麥透露，一批熟客昨日一早就趕來排隊，稱第一杯的堂食咖啡一定要喝，此舉令他非常感動，這種久別重逢的親切感，他覺得更彌足珍貴。他表示，恢復堂食首日正值上班日，天氣又悶熱，顧客沒有預想的多，但客流也沒斷過，「不管怎麼說，今天是一個好的開始，以後會慢慢好起來的」。

兩天前，得知可以恢復堂食後，老麥就開始消毒咖啡館、儲備原材料，一眾店員都幫忙打掃衛生、消殺，佈置好場所碼、測溫儀，準備好新咖啡豆。老麥表示，6月1日以來，咖啡館生意逐漸轉好，他有信心所有事慢慢會好起來，「遊客慢慢多起來，我們的客人也會逐漸恢復」。