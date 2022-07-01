首個國產桌面OS開發者平台「開放麒麟」發布　冀減低依賴國外風險

據官媒《央視》報道，中國首個桌面作業系統開發者平台「開放麒麟」近日正式發布。該平台由國家工業信息安全發展研究中心等聯合成立，將打造「具有自主創新技術」的開放原始碼桌面作業系統。



報道稱，近年來，國產作業系統逐漸普及，但在一些核心技術上尚待突破，「開放麒麟」開發者平台將通過開放作業系統原始碼的方式，讓更多的開發者共同參與國產開放原始碼作業系統的開發。

報道指，中國桌面作業系統起步較晚，大部分電腦用戶使用進口作業系統，國家資訊安全存在一定隱患，而「開放麒麟」的出現，將進一步推動國產作業系統的創新發展。

據《每日經濟新聞》報道，就市場格局而言，中國桌面作業系統方面，Windows、macOS處於絕對主導地位，雖近5年在中國市佔率逐步下滑，不過仍佔據超過90%市場份額，而國產作業系統在Linux分類的佔比不足5%，市佔率有待提升。

現階段，中國市場上的國產作業系統達10種以上，其中主流的包括UOS（統信軟件）、麒麟OS、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德、華為歐拉OpenEuler等，但它們大多是以Linux為基礎的二次開發。