疫情｜國家衛健委：疫情發生5小時內應發布相關低中高風險區信息

國家衛健委周五（1日）發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》相關問題解答，明確疫情發生後，當地聯防聯控機制應及時劃定風險區域，並在5小時內發布相關的低、中、高風險區信息。



國家衛健委表示，第九版防控方案要求當地聯防聯控機制在發生疫情後應及時劃定風險區域，並在5小時內發布相關的低、中、高風險區信息，並及時推送中、高風險區外溢人員信息。後續根據疫情進展及風險研判結果更新發布風險區域信息。如發現的感染者社區傳播風險較低，密切接觸者等風險人員已及時管控，疫情傳播風險已得到有效控制，經研判不需要劃定風險區域，也應及時對外發布相關信息。

按規定，中高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區為低風險區，採取「個人防護、避免聚集」等防範措施。區域內各類人員按照要求開展核酸檢測。嚴格落實進入室內公共場所預約、錯峰、限流、測溫、登記、戴口罩等措施。提醒居民減少外出、避免聚集、保持社交距離、做好個人防護。跨區域流動須持48小時內核酸檢測陰性證明。到達目的地後落實3天兩次核酸檢測的要求，當地不能對來自低風險地區的人員採取隔離、限制出行等「層層加碼」的措施。

對於入境人員解除集中隔離後，如何返回居住地，當局指，入境人員按規定完成7天集中隔離醫學觀察後，返回居住地開展3天居家健康監測。解除集中隔離前，對入境人員做好健康告知和防控要求；第一入境地省級聯防聯控機制及時將入境人員相關信息推送至目的地省級聯防聯控機制，做好人員信息共享。入境人員解除隔離後應及時返回居住地，嚴禁改變行程，返回途中應做好個人防護，到達目的地後向當地社區報備，居家健康監測期間落實不外出、核酸檢測、健康監測等防控要求。

當局還提到，第九版防控方案進一步強化了學校和托幼機構、養老機構、兒童福利領域服務機構、精神專科醫院、培訓機構等重點機構人員監測預警要求，提升感染者早期發現的敏感性。本土疫情發生後，應及時根據流調結果分析研判疫情波及範圍，對於疫情波及到的鄉鎮（街道）、縣（區）範圍內的相關重點機構快速組織開展一次全員核酸篩查，後續可根據全員篩查結果及疫情擴散風險，調整為每天至少20%的抽樣比例或按照轄區檢測要求開展核酸檢測。