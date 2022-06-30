疫情｜增39宗出行政策放寬　胡錫進：不意味要走躺平的西方路線

內地昨日（29日）新增8宗本土確診及31宗無症狀感染者，即共有39宗本土個案，無新增死亡病例。



國家衛健委公布，本土確診8宗，其中江蘇5宗，廣東2宗，北京1宗。本土無症狀感染者共31宗，安徽新增13宗，江蘇9宗，遼寧7宗，廣東2宗。廣東疫情皆集中在深圳。

國務院28日宣佈將入境者隔離規定從「14+7」縮短為「7+3」，工信部29日下午突宣佈取消通信行程卡（行程碼）的「星號」標記，市場監管局也發布通知，稱會進一步暢通「層層加碼隨意關閉保障正常生產生活場所問題」投訴舉報渠道，多項新規引發輿論熱議。

《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進指出，取消行程碼星號一事「這無疑是重磅新規」，但他也提到，這些調整大的政策指向是什麼，目前並不清楚。

胡錫進表示，綜合觀察，這些新措施顯然不意味著動態清零政策的放棄，更不意味著中國要走「群體免疫」乃至「躺平」的西方式路線。他指出，工信部發的去「*」星號公告中，一開始就申明了，要落實「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。

他分析，衛健委和工信部這兩天的新規顯示，國家下決心要把疫情防控和經濟社會發展真正統籌起來，防疫會在現有成果和經驗的基礎上堅持下去，決不動搖，但人員也要流動起來，經濟要活躍起來，過度防疫甚至讓防疫「壓倒一切」不會再受到鼓勵。

胡錫進認為，「這顯然是一場超級硬仗，它究竟怎麼打，只能在新的摸索中進行。」他認為，這將會對各地政府的治理和應急能力將構成嚴峻考驗，「一來疫情就只會搞封城的方政府將會陷於被動，而放任了疫情導致嚴重失控的地方將會面臨更不可承受的困境。」