猴痘｜20多歲德國返台男首確診　匡列接觸者減為9人均中低風險

台灣昨日（24日）通報出現首宗境外輸入猴痘個案，引發關注，衛福部疾管署緊急擴大匡列20名密切接觸者。今日（25日），疾管署表示據新公布工作指引重新檢視，接觸者減列為9人，均為中、低風險，預計健康監測至7月14日。



據當局此前介紹，患者為一名來自南部的男子，其今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返台，機場新冠肺炎檢驗陰性後返家進行居家檢疫，卻在20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，並於21、22日就醫。醫師評估後進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於昨日確認猴痘陽性，目前已收治於負壓隔離病房。

原本，疾管署公布匡列20名密切接觸者，包含3名家人、10名醫療相關人員、3名司機及4名其他等，均暫無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至最晚7月14日。今日下午，疾管署公布猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引，並將原來匡列20名接觸者減列為9人，包括3名家人、5名醫療人員、1名其他。

疾管署副署長莊人祥表示，新公布的工作指引把接觸者的處置分成高、中、低風險，經重新檢視後，就排除掉不需要列為接觸者的，例如防疫的士司機距離遠，且都有清潔消毒，至於匡列9人則都屬於中、低風險，家人若同住可能會列為高，但個案正在居家檢疫期間，未同住，與家人無高風險接觸。他最後指，要等到結痂完全脫落後，患者才能出院，根據資料這通常10天到20天左右時間，也要視個人身體狀況而言，因這是台灣第一宗病例，故仍有待觀察。