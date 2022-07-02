疫情｜內地新增183宗個案安徽過百　江蘇無錫破30宗當局限制出市

據國家衛健委周六（2日）通報，7月1日，內地報告新增72宗確診個案及196宗無症狀感染者。

確診個案中，境外輸入34宗、本土38宗（安徽34宗，山東3宗，江蘇1宗）。無症狀感染者中，境外輸入51宗、本土145宗（安徽101宗，江蘇29宗，遼寧8宗，浙江3宗，山東2宗，廣東1宗，四川1宗）。



當日通報個案中，大部分屬於近期爆發疫情的安徽宿州市泗縣。據安徽省衛健委通報，7月1日，安徽省報告新增個案135宗，其中確診個案34宗（均在宿州市泗縣）、無症狀感染者101宗（宿州市泗縣100宗，蚌埠市固鎮縣1宗）。

6月26日至7月1日24時，安徽省共報告確診個案44宗（其中宿州市泗縣43宗、境外輸入1宗）及無症狀感染者236宗。該地在6月29日新增23宗個案時已發布封城措施，當日起全縣所有人員實施核酸篩查，封控期間所有人員足不出戶。

另外，江蘇省新增本土個案達30宗，當中1宗屬確診個案，在無錫市；29宗屬無症狀感染者，其中無錫市27宗，南京、蘇州各1宗。

無錫市疫情指揮部1日已發通告，要求全體居民非必要不離錫，主動配合開展核酸檢測；市區居民確需離錫的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對拒不配合防疫工作及瞞報、謊報個人相關情況的，將嚴肅追究相應責任。

7月1日亦是上海自6月27日以來，第5日沒有新增個案。上海市從6月24日起實現清零，惟26日有4宗本土個案，打破清零記錄。