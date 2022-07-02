廣東夫妻省吃儉用8年終於圓夢買樓　打掃意外發現一文件崩潰求償

為實現買房夢想，31歲的廣東人鄧先生和妻子歐女士辛苦奮鬥8年，每天起早貪黑努力工作，有時一天睡不到6小時，省吃儉用8年僅出去旅遊一次。今年5月，兩人終於圓夢花164萬買下長沙一套房，兩人開心打掃時卻在主臥室櫃子裡發現一份《房屋震損補償協議書》，兩人檢查後才發現房子確實有多處開裂漏水。



鄧先生和妻子要求退房，房東李女士卻拒不回應，稱「小區都遭遇了震損，不是她一家的問題，而且也沒有影響房屋安全和正常使用。」中介則稱不知情，湖南律師劉明表示，中介公司責任根據合同約定內容劃分，房東在道德層面確實應該告知買家房屋實際情況。但由於不影響主體結構安全與正常使用，「因此從法律角度上來說，李女士可以選擇不將相關情況告知中介公司與鄧先生。」



為圓買房夢8年僅旅遊一次

《瀟湘晨報》報道，31歲的鄧先生是廣州人，2014年他與大專同學歐女士相戀， 2016年兩人結婚。從交往開始兩人就有買房夢，婚後兩人月薪都有約5000多元人民幣，鄧先生曾拿歐女士家裡資助的錢創業做電商。2017年兩人都換了工作，鄧先生在長沙工作成了月薪萬元的上班族，歐女士則到小學當語文老師兼班主任。這8年以來兩人辛苦工作，僅出去西藏旅遊過一次，最忙時一天也睡不到6小時。



2020年，歐女士懷孕，辭去工作在家中安心養胎，兩人決定是時候買房了。但珠海，佛山這些地方的房子他們買不起。不顧親戚的勸說，2022年年初鄧先生賣掉老家一套房，加上積蓄準備在湖南長沙購置了新屋。

打掃衛生時發現《房屋震損補償協議書》

鄧先生2次前往李女士家中看房，雙方約定好在6月底前交房。鄧先生透露，「中介對我說，這套房低於市場價很多。我去現場看了2次，但每次都比較匆忙。雖然那時一進門就看到空調上有脫落痕跡，但中介和房東都說是自然脫落現象，我們也沒太在意。」



鄧先生在6月6日付了164.18萬元並完成過戶。鄧先生拿到新房子的密碼很開心，「我感覺這麼多年的苦，總算是沒有白吃，當我按下密碼打開門時，覺得新的生活在向我招手。」

當天晚上，鄧先生在打掃主臥室衛生時，去意外發現了一份《金茂梅溪湖小區房屋震損補償協議書》這份協議書中寫明，鄧先生所買下的房子曾經有6處牆壁開裂現象，房主也因此拿到28,800元的震損補償費用。鄧先生才發現，天花板上確實有細微的開裂與滲水痕跡，陽台一處大理石也有開裂現象。

鄧先生說，雖然自己花低於市場價的錢買下了這套房，但他此時非常難受：「有什麼問題可以告訴我，沒必要藏著掖著。」鄧先生要求退房，房東李女士卻未明確回覆他。

原房東態度強硬 律師：房東未違法

李女士表示，之前她們小區都遭遇震損，不是她一家的問題，而且也沒有影響房屋安全和正常使用。中介公司則稱，他們也不知道房屋有過震損情況。《瀟湘晨報》李女士更向媒體表示，「這是我們兩個人之間的事情，在媒體沒有介入的情況下，我和他是可以友好交流的。我拒絕接受媒體的任何採訪。」

鄧先生表示，「拋開震損大小問題不說，他們為什麼要隱瞞我有過震損這個情況呢？我希望房東和中介公司能夠對我進行退房處理，並賠償相應的費用。」 中介公司胡店長則說，此前帶領鄧先生看房的員工確實不知道相關情況，「當時發現了相關痕跡，房東說是正常脫落現象。再加上房東當時掛牌低價出售房屋，員工可能也沒考慮那麼多。」

胡店長表示，願意和鄧先生就賠償一事進行協商，但退房一事他們做不了主。由於房屋已經完成過戶，根據相關政策規定，要過4年才能重新過戶。鄧先生也表示，會在近期將自己需要的賠償金額羅列出來，與胡店長進行協商。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明認為，雖然房屋多處有震損痕跡，但由於不影響主體結構安全與正常使用，因此從法律角度上來說，李女士可以選擇不將相關情況告知中介公司與鄧先生。「但從道德層面來說，李女士應該將相關情況告訴鄧先生，畢竟他的錢也不是大風刮來的，辛苦這麼多年，在買完房才知道房屋有損傷，即使損傷不嚴重，確實心裡會很不舒服。」

至於中介公司是否需要負責，劉明表示，這取決於合同內容：「如果中介公司與鄧先生的合同中有相關約定，中介需要對房屋質量等其他因素負責，那麼需要承擔責任。如果中介僅僅負責對兩方進行牽線搭橋，則不需要進行相關賠償。」