游泳世錦賽｜中國跳水隊男子雙人3米板拔頭籌 全紅嬋衝個人首金
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界游泳錦標賽完成游泳項目後，跳水緊接上演，中國隊力爭包辦所有金牌。曹緣及王宗源出戰男子雙人3米板決賽，由頭帶到尾，為中國跳水隊奪得今屆首金。
游泳世錦賽跳水項目，周日（26日）上演男子雙人3米板賽事，中國組合曹緣/王宗源預賽拿下446.07分，拋離次席的英國組合逾30分，輕鬆打入決賽。
曹緣/王宗源以459.18分順利奪金，縱然這對中國組合在決賽一直領先，但英國組合拉夫爾（Jack Laugher ）及夏丁（Anthony Harding）不斷力追，最後兩跳皆拿下逾90分的高分，加上中國組合最後一跳出現失誤，結果以7.47分之差力壓對手，有驚無險奪金。
27歲的曹緣已經是第3度贏得男子雙人3米板的世錦賽金牌，有趣的是，3次亦是不同拍檔，他直言最後一跳稍為放鬆，故此出現失誤，即使奪金也留下小小的遺憾。
首戰世錦賽的東京奧運金牌得主全紅嬋，同日登場，與隊友陳芋汐出戰女子10米高台預賽及準決賽，兩名中國選手兩回合皆包辦首﹑次兩位，輕鬆打入決賽，將在今晚決賽衝擊金牌。
更多游泳相關報道：
游泳｜港將伍棹然刷新100蝶港績 去年赴美升學擁三項香港紀錄長池世錦賽｜港隊男子4x100米混合初賽止步 完賽後被取消資格游泳世錦賽｜莉迪姬拋離亞軍10秒無敵封后 壟斷一個項目10年美國韻律泳將兩日前昏迷獲救 遭國際泳聯禁止參賽 隊醫另有看法長池世錦賽｜港隊今屆首紀錄誕生 男女4X100自接力逾2秒刷新港績長池世錦賽｜何甄陶50自初賽止步 同場「新水神」積素突宣布退賽游泳世錦賽救生員只是擺設？ 韻律泳女將水中暈倒教練奮身救命長池世錦賽｜港隊蛙王200米蛙犯規被DQ 時間不獲承認香港紀錄長池世錦賽｜東京奧運列強缺陣 楊浚瑄奪中國史上200自首金長池世錦賽｜匈牙利蝶王連續兩屆刷新世績 200蝶成就已超越水神長池世錦賽｜港隊何甄陶棄戰100自 冀為50自保留體力爭逐晉級長池世錦賽｜意大利21歲新星冒起 100背游出世界紀錄一夜成名長池世錦賽｜卓銘浩800自列28位 港隊明戰3項目 歐鎧淳衝擊50背長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」長池世錦賽｜何詩蓓腳傷未癒退出200自 泳總：經教練團隊商議