游泳世錦賽｜中國跳水隊男子雙人3米板拔頭籌　全紅嬋衝個人首金

世界游泳錦標賽完成游泳項目後，跳水緊接上演，中國隊力爭包辦所有金牌。曹緣及王宗源出戰男子雙人3米板決賽，由頭帶到尾，為中國跳水隊奪得今屆首金。



游泳世錦賽跳水項目，周日（26日）上演男子雙人3米板賽事，中國組合曹緣/王宗源預賽拿下446.07分，拋離次席的英國組合逾30分，輕鬆打入決賽。

曹緣/王宗源以459.18分順利奪金，縱然這對中國組合在決賽一直領先，但英國組合拉夫爾（Jack Laugher ）及夏丁（Anthony Harding）不斷力追，最後兩跳皆拿下逾90分的高分，加上中國組合最後一跳出現失誤，結果以7.47分之差力壓對手，有驚無險奪金。

27歲的曹緣已經是第3度贏得男子雙人3米板的世錦賽金牌，有趣的是，3次亦是不同拍檔，他直言最後一跳稍為放鬆，故此出現失誤，即使奪金也留下小小的遺憾。

曹緣/王宗源力克英國及德國組合，在男子雙人3米板奪金。（Getty Images）

首戰世錦賽的東京奧運金牌得主全紅嬋，同日登場，與隊友陳芋汐出戰女子10米高台預賽及準決賽，兩名中國選手兩回合皆包辦首﹑次兩位，輕鬆打入決賽，將在今晚決賽衝擊金牌。

全紅嬋首次角逐世錦賽 奧運奪金後再戰國際大賽爭世一

全紅嬋登場，出戰女子10米高台預賽。（Getty Images）

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