跳水世錦賽｜全紅嬋混合團體摘首金　中國「夢之隊」4小時連奪3金

首度出戰世錦賽的東京奧運金牌得主全紅嬋，在早前的女子10米高台決賽，以0.3分之差不敵隊友陳芋汐，只得一面銀牌。

全紅嬋其後臨時取代隊友張家齊，夥拍另一小將白鈺鳴出戰混合團體決賽，結果以逾30分的優勢拋離法國組合奪金。全紅嬋摘下世錦賽首金外，亦是中國跳水「夢之隊」歷來第100面金牌。



中國跳水隊超級新星全紅嬋，早前出戰女子10米高台決賽，以0.3分飲恨不敵隊友，與生涯首面世錦賽金牌擦身而過。

207C成全紅嬋噩夢 決賽3個10分仍負隊友陳芋汐

全紅嬋與隊友陳芋汐包辦金、銀牌。（Getty Images）

全紅嬋其後頂替張家齊，與隊友白鈺鳴出戰混合團體決賽，這個項目需要兩名選手兼顧3米彈板及10米高台。全紅嬋首跳來到不太熟悉的3米板，做出405C﹑向內翻騰兩周半，取得63.45分佔據榜首，其後白鈺鳴在10米高台亦拿下64.35分，助中國隊領先。

全紅嬋再踏上強項10米高台，再度施展其「水花消失術」，清脆入水，同時取得88分的高分，其後再在3米板獲47分，加上白鈺鳴最後一跳造出81.60分的高分，中國隊以總分391.4分奪金，亦是「夢之隊」在跳水項目的第100面世錦金牌。

全紅嬋與白鈺鳴在混合團體奪金，亦是中國隊在世錦賽跳水歷來第100面金牌。（美聯社）

高台或彈板亦難不到全紅嬋，但這名15歲的小妮子並非「無死角」，賽後與拍檔一同接受訪問，被問及第100金有何感受，她只是簡單回應：「很高興」，隨後立即以肩膀碰一碰白鈺鳴，隊友機警地接話。全紅嬋這個小動作在網上瘋傳，笑言她有社交恐懼症。

全紅嬋接受訪問時，以小動作向隊友示意接話，在網上瘋傳。（影片截圖）

除了混合團體，同日亦會決出另外兩面金牌，無獨有偶，同樣是中國隊的天下。中國隊的李亞杰在女子1米彈板，以24分的優勢力壓美國及加拿大選手奪金，其後林珊／朱子峰出戰混合雙人3米彈板，以324.15分再奪一金，「夢之隊」4小時內連贏3面金牌，亦是今屆世錦賽跳水的第7金。

中國隊的林珊／朱子峰在混合雙人3米板再奪一金。（Getty Images）

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