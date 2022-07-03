建黨101周年｜安徽研究院AI識別表情腦電　助辨別黨員是否忠誠？

為慶祝中共建黨101周年，安徽合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院於7月1日在微信公眾號發表《人工智能助力黨建！安徽這家單位研發了這套設備！》。

文章提到，研發的人工智能設備（AI）能識別黨員表情和腦電，有助辨別忠誠，判斷黨課效果，甄別出黨員是否「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，但相關文章已被刪除。



文章指，這套設備名為「智慧思政吧」，該研究院可利用人工智能技術抽取面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵並進行協同與融合，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度、掌握度判斷，從而了解思政教育的效果。研究院稱，通過人工智能技術，判斷黨課學習效果，研究院已經將人工智能技術融入到了黨的組織生活中。

文章稱，在黨員教育方面，一方面可以掌握黨員對思想政治教育的接受程度進行判斷，對學習效果進行智能評估；另一方面，可以為思想政治教育的組織方提供真實數據，從而不斷改進教育方式，豐富教育內容。

文章指，這項創新借助於數字化思政教育手段、智能人機交互技術、智能情感計算、知識圖譜和個性化推薦等人工智能相關技術，豐富思政教育的教學形式，收集思政教育過程的黨員學習反饋，為黨建工作提供新的思路和探索。

研究院研發AI設備「智慧思政吧」，可利用人工智能技術抽取面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵並進行協同與融合，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度、掌握度判斷，從而了解思政教育的效果。（合肥國家科學中心人工智能研究院）

AI實現「黨課自由」「感黨恩、聽黨話、跟黨走」

文章提到，因人工智能研究院的特殊性，如何在保證科研人員有序進行科學研究工作前提下，保質、保量開展黨員活動，成為了需要協調的問題。黨支部創新工作方法，鼓勵支部黨員，「見縫插針」式的在「智慧思政吧」開展學習，靈活控制時間，借助人工智能技術，實現「黨課自由」。通過判斷學習效果，引導科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心。

文章指，這項創新借助於數字化思政教育手段、智能人機交互技術、智能情感計算、知識圖譜和個性化推薦等人工智能相關技術，豐富思政教育的教學形式，收集思政教育過程的黨員學習反饋，為黨建工作提供新的思路和探索。

研究院稱，在「智慧思政吧」開展學習，借助人工智能技術，實現「黨課自由」。通過判斷學習效果，引導科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心。（合肥國家科學中心人工智能研究院）

研究院為安徽省政府、中科院共建

該人工智能研究院官網「單位概況」資料顯示，研究院由中國科學院和安徽省共同發起建設，中國科學技術大學是人工智能研究院的依托和管理單位，中國科學技術大學先進技術研究院是人工智能研究院的前期依托建設單位，人工智能研究院由院本部和多個聯合研究中心組成。人工智能研究院是參照國家實驗室體制機制建設運行的新型研發機構，為登記設立的安徽省事業單位法人。

人工智能研究院實驗室包括有腦數據實驗室、腦功能實驗室、機器學習理論實驗室、人工智能算法實驗室、智能芯片實驗室、智能計算系統與軟件實驗室及智能機器人實驗室。